Зеленски е готов да преговаря с Тръмп за мирния план от 28 точки (ВИДЕО)

Днес, по време на среща с американския секретар на Сухопътните войски Даниел Дрискол, обсъдихме възможностите за постигане на истински мир, фазите на работа и форматите на диалога и нов тласък за дипломация. Нашите екипи – Украйна и САЩ, ще работят по точките от плана за прекратяване на войната. Готови сме да работим градивно, честно и бързо. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на профила си във Facebook.

Украинският лидер уточни, че е получил информрмация и за страховитата атака на Русия срещу Тернопол. „Ракетата Х-101, с която вчера руската армия удари многоетажен блок, е произведена през 2025 г. Тя има 175 чуждестранни компоненти, които все още стигат до Русия при заобикаляне на санциите. Разчитаме на помощта от САЩ за ограничаване на всички тези схеми. Предадох на министър Дрискол конкретни материали с информация за фирми - производители на критични компоненти, държави на произход и самите тези детайли“, обяви още Зеленски.

„Необходим е мир и ние оценяваме усилията на президента Тръмп и неговия екип за връщане на безопасността в Европа. Украйна защитава живота и независимостта благодарение на смелостта на нашия народ, нашето единство в държавата и помощта на партньорите. Работим така, че и трите елемента да са достатъчно здрави. Слава на Украйна“, завърши изявлението си Зеленски.

Zelensky: the Ukrainian and U.S. teams will work on the points of the peace plan. pic.twitter.com/PuOyP6TQhw — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2025

По-рано днес бе съобщено, че украинският президент е получил официално плана на Тръмп за постигане на мир. "Президентът очерта основните принципи, които са важни за нашия народ, и по резултатите от днешната среща се договорихме да работим по точките на плана, така че това да доведе до достойно приключване на войната. От първите секунди на руската инвазия Украйна се стреми към мир и ние подкрепяме всички съдържателни предложения, които могат да доближат истинския мир. От началото на тази година Украйна подкрепи предложенията на президента Трамп за прекратяване на кръвопролитието. Готови сме и сега да работим конструктивно с американската страна и нашите партньори в Европа и света, за да се постигне мир", съобщиха от канцеларията на Зеленски.

