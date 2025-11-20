Студио Actualno:

Мощен взрив в рафинерия във Венецуела (ВИДЕО)

20 ноември 2025, 13:45 часа 254 прочитания 0 коментара
Мащабна експлозия и пожар избухна в инсталация за преработка на суров петрол във Венецуела. Това е вторият голям инцидент в критичното съоръжение този месец, като повдига опасенията за състоянието на нефтената инфраструктура на страната. Причината за инцидента все още е неизвестна.

Според източници, цитирани от Ройтерс и местни медии, експлозията е възникнала близо до дестилационната кула на съоръжението. Съобщава се, че пожарът се е разпространил към близък завод за нафт.

Екипите за спешна помощ бързо са започнали мащабна евакуация на персонала от обекта.

Властите все още не са потвърдили наличието на ранени или смъртни случаи.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
