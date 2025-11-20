Мощен взрив в рафинерия във Венецуела (ВИДЕО)

Мащабна експлозия и пожар избухна в инсталация за преработка на суров петрол във Венецуела. Това е вторият голям инцидент в критичното съоръжение този месец, като повдига опасенията за състоянието на нефтената инфраструктура на страната. Причината за инцидента все още е неизвестна.

💥 Explosion at a petrochemical plant in Venezuela



A distillation column exploded at a facility operated by the state oil company PDVSA in Venezuela, Reuters reports.



A large fire broke out after the blast. The cause of the incident is still unknown. pic.twitter.com/jYDhJDuDer — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Според източници, цитирани от Ройтерс и местни медии, експлозията е възникнала близо до дестилационната кула на съоръжението. Съобщава се, че пожарът се е разпространил към близък завод за нафт.

Екипите за спешна помощ бързо са започнали мащабна евакуация на персонала от обекта.

Властите все още не са потвърдили наличието на ранени или смъртни случаи.