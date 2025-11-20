Войната в Украйна:

Симпатиите към Путин вече не са добре дошли в крайнодясната "Алтернатива за Германия"

Напоследък в германската дяснорадикална партия "Алтернатива за Германия" се наблюдава интересен обрат - настоящият лидер Алис Вайдел, както и бившият Александър Гауланд се опитват да отклонят партията от проруския ѝ курс.

Дълго време една от запазените марки на партията бе откритото съчувствие към Русия и многобройните пътувания на нейни членове до Руската федерация, където те бяха посрещани подобаващо и представяни в добра светлина, а това тях ги ласкаеше. Онези, които не можеха да пътуват чак до Москва, посещаваха руската дипломатическа мисия в Берлин и това също работеше добре - руският посланик ги посрещаше гостоприемно, защото за Русия това бяха малки победи във външната политика, пише швейцарският Neue Zürcher Zeitung.

В последно време обаче по всичко изглежда, че това ще се промени. Алис Вайдел дори заплаши тези дни с изключване членове на партията, планиращи пътуване до Русия, а Гауланд обяви, че винаги ще подкрепя НАТО "без значение колко спорно е това".

Изглежда и Вайдел, и Гауланд са разбрали, че партията вече не може да си позволи тези руски залитания, а може да расте само ако заложи на умереност. Ако в Източна Германия, бившата ГДР, това може да предизвика някакви симпатии, то в западната част на страната тази любов към Русия предизвиква недоумение и става неприемлива за избирателите, следователно води до отлив от евентуални симпатизанти.  

Освен това пропутинските и проруските кампании на партията така или иначе никога не са изглеждали убедително. Мнозина в "Алтернатива за Германия" оправдават очарованието си от Русия, като твърдят, че по този начин заемат "анти-woke позиция". Само че с такива убеждения, борците срещу "woke" на практика могат да се възхищават на всеки диктатор, не е задължително това непременно да е Путин. Алтернативен анти-woke модел сега е американският президент Доналд Тръмп.

Друга причина за промяната е, че Алис Вайдел е наясно, че точно сега е моментът да използва факта, че ХДС/ХСС са в криза и има шанс да привлече на своя страна техните избиратели.

Елена Страхилова
