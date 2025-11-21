FT: Тръмп се надява Зеленски да подпише плана за мир до края на ноември

Съединените щати очакват Володимир Зеленски да подпише новопредставения план за мир преди Деня на благодарността, който ще бъде отбелязан на 27 ноември. След това се очаква документът да бъде представен на Москва и процесът да приключи до началото на декември, съобщава Financial Times.

Въпреки това този срок изглежда изключително нереалистичен — документът съдържа няколко точки, които са абсолютни червени линии за Киев. За контекст: Тръмп изисква значителни отстъпки от Украйна — относно територия, числеността на въоръжените сили и категории оръжия.

В своето вечерно обращение Володимир Зеленски заяви, че очаква да разговаря с президента на САЩ през следващите дни и умишлено се въздържа от остри изявления засега. Източници на CNN твърдят, че няколко точки от американския „миротворчески план“ почти сигурно ще бъдат променени — включително про-руските.

