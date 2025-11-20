Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

Нови подробности се появиха по така дискутирания днес план от 28 точки на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, който трябва да подготви бъдещия мир между Русия и Украйна. Припомняме, че по-рано днес бе съобщено, че украинският президент Володимир Зеленски е получил официално плана и той ще бъде разгледан и обсъден.
Буквално преди час украинският депутат Олексий Гончаренко излезе с нови детайли по плана в телеграм канала си, като описва какво представляват въпросните 28 точки.
Ето какво е изложил той:
1. Сигурност и политически статут на Украйна
- Потвърждаване на суверенитета на Украйна.
- Украйна получава гаранции за сигурност от САЩ, но с условия.
- Украйна включва в Конституцията си отказ от стремежа за присъединяване към НАТО и същевременно НАТО потвърждава, че Украйна никога няма да стане неин член.
- Размерът на въоръжените сили на Украйна се съкращава.
- Украйна остава неядрена държава.
2. Териториални въпроси
- Крим, Донецк и Луганск се признават де факто за руски.
- Херсон и Запорожие са "замразени" по линията на съприкосновение.
- Част от териториите се превръщат в демилитаризирана буферна зона де факто под контрола на Руската федерация.
- И двете страни се задължават да не променят границите със сила.
3. Военни споразумения
- НАТО няма да разполага войски в Украйна.
- Изтребителите на НАТО ще бъдат разположени в Полша.
- Диалог за сигурност между САЩ-НАТО-Русия, създаване на работна група САЩ-Русия.
- Русия утвърждава със закон, че няма да напада Украйна и Европа.
4. Икономически блок и възстановяване на Украйна
- САЩ и Европа стартират голям инвестиционен пакет за възстановяване на Украйна.
- 100 милиарда долара замразени руски активи отиват за възстановяване на Украйна; САЩ получават 50% от приходите от тях.
- Европа добавя още 100 милиарда долара.
- Други замразени руски активи отиват за съвместни американско-руски проекти.
- Създава се Фонд за развитие на Украйна, инвестиции в инфраструктура, ресурси, технологии.
5. Русия в световната система
- Постепенно се премахват санкциите.
- Русия се връща в Г-8.
- Дългосрочно американско-руско икономическо сътрудничество.
6. Хуманитарни въпроси
- Размяна "всички за всички", връщане на отвлечените цивилни и деца.
- Хуманитарни програми, събиране на разделените от войната семейства.
- Образователни програми за толерантност.
7. Енергетика и специални съоръжения
- Пускане на Запорожката АЕЦ под надзора на МААЕ, като произвежданата електроенергия да бъде разпределена в съотношение 50/50 между Украйна и Русия.
- САЩ помагат за възстановяване на украинската газова инфраструктура.
8. Вътрешнополитически процеси в Украйна
- Провеждане на избори до 100 дни след подписването на споразумението.
- Пълна амнистия за всички участници във войната.
9. Изпълнение и контрол
- Споразумението е правно обвързващо.
- Контролът се осъществява от "Съвет за мир" под ръководството на Доналд Тръмп.
- При нарушения са предвидени санкции.
- След подписването следва незабавно прекратяване на огъня и оттегляне към договорените позиции.