САЩ разшириха още повече обхвата на украинските удари по Русия

Още: Белият дом е дал разрешение ВСУ да удря с американски оръжия по още едно направление в Русия

Фината промяна в посланията, за която от САЩ настояват, че не е промяна в политиката, идва само няколко седмици след като Щатите тихомълком дадоха на Киев зелена светлина за нанасяне на удари на територията на Русия в отговор на трансгранично нападение срещу град Харков и областта. По това време американските официални лица подчертаха, че политиката е ограничена до Харковския регион.

Оттогава насам украинските сили са използвали американски оръжия за нанасяне на удари на територията на Русия поне веднъж, като са унищожили цели в Белгород. Украински и други европейски официални лица настояват САЩ да разхлабят още повече ограниченията си, като позволят на Украйна да нанася удари навсякъде в Русия.

Снимка: Джейк Съливан, Getty Images

Още: Детският омбудсман на Русия: Заповедта ми за арест пречи на семействата да се съберат

Джейк Съливан заяви пред PBS, че споразумението с Украйна за стрелба с американски оръжия в Русия се разпростира "навсякъде, където руски сили преминават границата от руска страна към украинска, за да се опитат да завземат допълнителна украинска територия".

Още: Горят като клечки: Украински дронове съсипват руски петролни мощности и военно летище (ВИДЕО)

През последните дни Русия обяви, че скоро може да се насочи към североизточния украински град Суми, който също е близо до руската граница. Ако това се случи, политиката ще се прилага и там, каза Съливан.

"Тук не става въпрос за география. Става въпрос за здрав разум. Ако Русия атакува или се готви да атакува от територия в Украйна, има смисъл само да се позволи на Украйна да отвърне на удара срещу силите, които я атакуват от другата страна на границата", добави Джейк Съливан, цитиран от Politico.

Още: САЩ пренасочват всички доставки на Patriot и NASAMS към Украйна

Политиката на недопускане на удари с далечен обсег на територията на Русия "не се е променила", казват от Вашингтон.

Припомняме, че в Харковска област руснаците обявиха, че са използвали и заснели за пръв път тритонна авиационна бомба (ФАБ). Според информацията - ударена е пощата в село Липци, което беше руска цел на офанзивата, започнала на 10 май, но руските войници така и не доближиха Липци. На база видеото има съмнения, че това е тритонна бомба, защото тя не събаря цялата сграда – а има куп руски отзиви, обобщени в библиографията на дневния обзор на ISW, че бомбата е ударила на 10 метра встрани от целта: Руски войници ще се връщат от Украйна? Путин пак с червени линии: Подигравки летят за досегашните (ВИДЕО).

Impact of what is reported as a Russian FAB-3000 (!) UPMK module guided bomb in Lyptsi, Kharkiv region. This is the first time the use of such a big bomb is recorded. pic.twitter.com/02jnbOZHvZ