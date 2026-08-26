Войната в Украйна:

САЩ скърбят за Доли Партън: Тръмп разпореди едноседмичен траур в САЩ

26 август 2026, 6:34 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ скърбят за Доли Партън: Тръмп разпореди едноседмичен траур в САЩ

Знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Това разпореди президентът на САЩ Доналд Тръмп. Легендарната американска кънтри певица почина във вторник (25 август) на 80-годишна възраст.

"Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново", написа Тръмп за Доли Партън в социалната си мрежа Truth Social. Той определи кончината ѝ като "истинска загуба за милиони хора".

ОЩЕ: На 80 години почина Доли Партън

Смъртта на кралицата на кънтри музиката - популярна икона в САЩ, развълнува цялата нация. В. "Ню Йорк таймс" коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност както сред републиканците, така и сред демократите, в една толкова разделена страна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми със здравето, не посочи причината за смъртта й. Според представители на певицата, цитирани от АФП, обаче тя е починала след "кратка борба с рака". 

През месец май легендата на кънтри музиката отмени поредица от планирани концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми.

Тогава слуховете за здравословното й състояние и съобщение от сестра й, призоваващо хората да се молят за Партън, предизвикаха вълнение, което принуди певицата да запише видео, за да докаже, че все още е жива.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп траур Доли Партън
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес