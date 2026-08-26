Отново: Украйна подпали поредна руска рафинерия и складова база на Wildberries (ВИДЕО)

Поредна нощ и поредна успешна украинска атака с дронове срещу руска петролна рафинерия и срещу складова база на най-големия руски онлайн търговец Wildberries – този път в Котовск, Тамбовска област. А ударената рафинерия е в Кстово, в Нижегородска област - тя е собственост на "Лукойл", преработва около 17 млн. тона суров петрол годишно.

Засега губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин засега не е коментирал в официалния си канал в Телеграм случилото се с рафинерията в Кстово, няма съобщение и в профила му във ВКонтакте, руския еквивалент на Facebook.

Вчера, 25 август, Украйна удари друга рафинерия – Афипската, в Краснодарския край. Сателитни кадри, публикувани от Радио Свобода, сочат, че е уцелена инсталация за преработка на газ и газов кондензат. Инсталацията се използва за производство на бензин и дизел и за подготовка на суровини за по-нататъшна преработка. Афипската рафинерия е атакувана вече в двукратен брой случаи от Украйна.

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Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов обаче потвърждава "мащабна терористична атака" срещу областта, като използва думата "отново" за случилото се и, разбира се, говори за Украйна в типичната официална руска реторика – че е ръководена от "неонацистки" режим, без думичка кой започна войната и колко удара по цивилни и граждански цели нанесе за 4,5 години. Первишов признава, че е уцелена складова база на Wildberries, а огънят е обхванал 100 000 квадратни метра. Няма обаче пострадали служители на руската компания – всички били евакуирани, един е получил мозъчно сътресение от взривната вълна.

Отделно, Первишов твърди, че са свалени 16 далекобойни дрона. И напомня, че на 18 юли складовата база пак е била атакувана, но тогава 7 служители на Wildberries са били убити, а 25 – ранени.

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