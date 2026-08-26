Путин вярва, че Русия може да страда повече от Украйна

Не беше окуражаваща седмица за Владимир Путин. На фона на удари и контраатаки срещу Украйна, Русия заплаши, че Обединеното кралство „ще плати“ за доставката на дронове на противника му, които позволиха удари дълбоко в страната му. Главният икономист на втората по големина банка в страната беше уволнен, след като заяви, че Русия не може да спечели „война на изтощение“ и че това може да предизвика социална криза. А слухът, че правителството ще експроприира спестяванията на гражданите, за да плати за продължаващия конфликт, накара руснаците да се втурнат към банките, за да изпразнят сметките си.

Противно на очакванията на Путин, Украйна не губи този ужасен конфликт, който вече е навлязъл в петата си година, и изглежда малко вероятно да го направи скоро. Така че големият въпрос, ожесточено спорен сред наблюдателите на Русия, е дали Путин ще обърне наратива и ще признае, че големият националистически хазарт, който той стартира през 2022 г. и който оттогава е коствал около половин милион руски живота, се е провалил и трябва да бъде изоставен.

Както президентът на Quantum Strategy Дейвид Рош, който има добър опит с прогнозите за Русия, датиращи от разпадането на Съветския съюз, пише в последния брой на изданието за сигурност и отбрана RUSI Journal: „Ръководството на Путин изглежда навлиза в сива зона на нарастваща уязвимост. Икономическият стрес е висок, натискът върху елита нараства и несъответствията между официалните военни, икономически и социални наративи и наблюдаемите реалности продължават да се разширяват.“ Още: Няма бензин: Русия за първи път е купила от НАТО

И все пак Рош добавя: „Русия не е навлязла в зона на колапс.“ От началото на тази борба, колкото самогенерираният кошмар на Путин, толкова и войната с Иран за американския президент Доналд Тръмп, множество изтъкнати анализатори предричаха предстоящото поражение на Русия. Няма да злепоставя тези експерти, като ги назовавам тук, но никога не съм вярвал на прогнозите им.

Тъй като съм прекарал време в Русия и през годините съм интервюирал много руснаци, знам колко много хората на Путин мразят и негодуват срещу Запада. В интервю от юни техният президент повтори тема, която е разяснявал много пъти от 2022 г. насам: Украйна е просто западна марионетка, използваща борбата, за да преследва голямата амбиция на НАТО да смаже и унижи Майка Русия.

Изключително е колко много руснаци намират този разказ на жертва за правдоподобен. Малцина обичат Путин или неговата война, но повечето смятат Украйна за законна част от Русия.

Цялата им история показва готовност да понасят трудности с твърдост, която ни е трудно да разберем. Путин каза през юли: „Народът на Русия никога не може да бъде сломен.“ От Наполеон до Хитлер, има дълъг списък от хора, които са загубили пари (и животи), залагайки на обратното. Още: След тежкия ден за руските рафинерии: Пламна и една от най-големите в Казахстан (ВИДЕО)

Това не означава, че искаме да отхвърлим реалността, пред която е изправен Путин. Украйна е в по-добро положение, отколкото когато и да било от есента на 2022 г. Въпреки че Путин отхвърля тези успехи, дълбокопроникващите удари с дронове, които са извадили от строя приблизително една трета от руския капацитет за рафиниране на петрол и са разрушили огромни складове за търговия на дребно на Wildberries, не могат да бъдат игнорирани.

Путин лъжливо твърди, че силите му постигат стабилен напредък по фронт от 1200 км. Украинците са разширили „зоната на поражение“, в която техните дронове преследват руски войници, достатъчно безразсъдни, за да се опитат да напреднат на открито, така че жертвите сред последните са се увеличили до приблизително 30 000 на месец, срещу процент на заместване от само 27 000.

Въпреки че Тръмп спря доставките на безплатно оръжие от Америка на Украйна през март 2025 г. и прекрати финансовата помощ през юли, европейците запълниха празнината. А САЩ продължават да предоставят жизненоважна стратегическа и тактическа разузнавателна информация.

На икономическия фронт санкциите срещу Русия са порести, но въпреки това вредят сериозно на нацията на Путин. Прогнозата за ръст на БВП през 2026 г. е само 0,4%. Дефицитът на националния бюджет, който се прогнозираше на 48,5 милиарда долара за цялата година, нарасна до 73 милиарда долара през първите шест месеца. Около 40% от целия национален бюджет, или 8% от БВП, отива за отбрана и национална сигурност, двойно повече от предвоенното ниво. Болката достига до портфейлите на обикновените руснаци, които скоро може да бъдат засегнати от поредния кръг на наборна военна служба. И този път границите ще бъдат затворени, за да се предотврати пореден изход на евентуални укриващи се от военна служба. Още: Жертви и над 100 ранени след взрив в съмнителен руско-китайски газов комплекс, мощни удари в Украйна посред бял ден (ВИДЕО)

Но не може да се отрече, че някои фактори се обръщат в полза на Путин. Откакто Тръмп започна войната си с Иран, потокът от американски ракети „Пейтриът“ за Украйна е пресъхнал, което има тежки последици за нейните градове. Русия увеличава производството на планиращи бомби, с които Путин вероятно ще атакува енергийните съоръжения на Украйна тази зима. Русия вече вреди на украинския износ на зърно чрез атаки срещу Одеса и корабоплаването в Черно море.

Изглежда вероятно Русия да ескалира своите хибридни атаки в „сивата зона“ срещу Европа, от тормоз с дронове над летища до потенциални атаки срещу подводна инфраструктура. Путин смята, че солидарността на Европа в подкрепа на Украйна може да се пропука, ако тя се окаже, че плаща цена. Няколко от мощните десни партии на континента, включително германската партия „Алтернатива за Германия“, искат разведряване с Русия и изглежда не се страхуват да накарат Украйна да плати цената. Още: Зеленски: Последните срещи на върха ни донесоха малко ракети Patriot

Макар че украинският национален дух все още е силен, той няма надеждната подкрепа на САЩ, което оставя Путин уверен, че все още има победа, за която да се бори. Ако Тръмп продължи с настоящия си ентусиазъм към севернокорейския лидер Ким Чен Ун, ключов доставчик на боеприпаси за Русия; ако Украйна не получи повече „Пейтриът“; ако промяна в президентското настроение доведе до прекъсване на всякаква подкрепа за Украйна, което е напълно възможно, тогава военната картина може да се помрачи за Киев.

Смяната на режима в Москва остава малко вероятна. Също толкова важно е, че Рош от Quantum Strategy почти сигурно е прав, когато пише, че „превратът на кремълския елит е също толкова вероятно да бъде по-екстремистки, колкото и по-малко екстремистки“. С други думи, в много малко вероятния случай, че получим нов руски лидер, няма доказателства, че той или тя биха били по-съпричастни към свободата или Запада. Още: Трети за месец: Русия не спира да арестува мениджъри на проекти за дронове

Всички доказателства от съвременната история сочат, че автокрациите са изключително трудни за сваляне, особено ако се управляват с безмилостността, която е естествена за Путин. Кремъл може да е нервен от предстоящите избори за Дума, както се вижда от забраната на единствената политическа партия, враждебна към войната в Украйна, но хватката на президента върху юздите на властта все още изглежда силна. Няма и намек за някаква промяна в максималистичните му искания за мир. Това прави най-достоверната прогноза за Русия и Украйна, уви, почти същата.

Автор: Макс Хейстингс за Bloomberg