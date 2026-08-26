Времето се влошава: Жълт код за обилни дъждове в седем области на страната

Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес за седем области на страната. Предупреждението е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, София-област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явления в планинските райони.

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С умерен и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София - около 30 градуса.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с максимални температури от 30 до 35 градуса. Ще има и райони с валежи и гръмотевици, главно в североизточните части от страната.

В петък температурите слабо ще се понижат, по-съществено максималните. Ще преобладава слънчево време с валежи и гръмотевици в Централна България.

В събота и неделя ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне.