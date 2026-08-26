Думите от заглавието са на Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България" и своеобразно лице на комуникацията на формацията на премиера Румен Радев с обществото. Той ги изрече пред БНТ и те касаят разсъженията му защо България не е в Коалицията на желаещите, макар да стои твърдо зад Киевската декларация, според която точно тази коалиция е основен инструмент за постигане на мир - ОЩЕ: Как ще свърши войната в Украйна? Радев иска мир, а действа ли? Говори водещият депутат на ПБ (ВИДЕО)

"В тази коалиция са само седем, осем или девет държави и те са с друг профил. Ние на Балканите имаме съвсем друга история. Ние сме православни, ние пишем на кирилица, ние сме славяни. Има съвсем друг профил България. Ние не можем и не бива да налагаме други неща на българския народ. Правителството се съобразява с исканията на българите. Поляците и балтийците имат други искания", каза Кутев.

В Коалицията на желаещите, според френските инициатори в момента участват 35 страни. От балканските страни това са Румъния, Северна Македония, Гърция, Хърватия, Словения - първите три са православни, а Северна Македония пише и на кирилица. В коалицията "Фрея", чиято цел е да бъде създадена европейска ПВО защита, има 9 държави, заедно с Украйна.