Войната в Украйна:

Ние сме православни, ние пишем на кирилица, ние сме славяни. Има съвсем друг профил България

26 август 2026, 6:19 часа 958 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ние сме православни, ние пишем на кирилица, ние сме славяни. Има съвсем друг профил България

Думите от заглавието са на Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България" и своеобразно лице на комуникацията на формацията на премиера Румен Радев с обществото. Той ги изрече пред БНТ и те касаят разсъженията му защо България не е в Коалицията на желаещите, макар да стои твърдо зад Киевската декларация, според която точно тази коалиция е основен инструмент за постигане на мир - ОЩЕ: Как ще свърши войната в Украйна? Радев иска мир, а действа ли? Говори водещият депутат на ПБ (ВИДЕО)

"В тази коалиция са само седем, осем или девет държави и те са с друг профил. Ние на Балканите имаме съвсем друга история. Ние сме православни, ние пишем на кирилица, ние сме славяни. Има съвсем друг профил България. Ние не можем и не бива да налагаме други неща на българския народ. Правителството се съобразява с исканията на българите. Поляците и балтийците имат други искания", каза Кутев.

В Коалицията на желаещите, според френските инициатори в момента участват 35 страни. От балканските страни това са Румъния, Северна Македония, Гърция, Хърватия, Словения - първите три са православни, а Северна Македония пише и на кирилица. В коалицията "Фрея", чиято цел е да бъде създадена европейска ПВО защита, има 9 държави, заедно с Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Кутев цитати коалиция на желаещите
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес