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Народното събрание пред избор: Цяла дузина назначения чака депутатите, само в съдебната власт са над 20

26 август 2026, 7:03 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Народното събрание пред избор: Цяла дузина назначения чака депутатите, само в съдебната власт са над 20

Народното събрание трябва да избере 50 души за ръководни позиции в различни органи. Назначенията са свързани с органи на съдебната власт, регулатори, специални служби и др. В повечето случаи става въпрос за изтекли мандати, за които парламентът закъснява с избора на нови членове. Още: Луксозни ядки, девет вида кафе и 1400 кутии бонбони за депутатите: Парламентът обяви обществена поръчка за над 100 хиляди евро

Председателят на парламента Михаела Доцова прочете имената на съответните институции и длъжности във връзка с първото пленарно заседание от новия парламентарен сезон. Не стана ясен обаче броят на лицата, които парламентът следва да избере, пише Клуб "Z".

39 места с изтекъл мандат

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Най-много са позициите в органи, чиито членове са с изтекъл мандат. Народното събрание трябва да избере:

  • 1 главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС);
  • 10 инспектори в ИВСС;
  • 11 членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание;
  • 3 членове на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
  • 4 членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – по предложение на председателя на комисията;
  • 5 души в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество – председател, заместник-председател и трима членове;
  • 1 председател на Икономическия и социалния съвет – по предложение на Министерския съвет;
  • 1 член на Съвета за електронни медии;
  • 1 член на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на водоснабдяването и канализацията;
  • 1 заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – по предложение на председателя на комисията;
  • 1 член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица – по предложение на председателя на комисията. 

Три места след предсрочно прекратени мандати

Народното събрание трябва да попълни още три позиции заради предсрочно прекратени мандати:

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  • 1 член на Фискалния съвет;
  • 1 управител на Националната здравноосигурителна каса;
  • 1 подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

Председател на ДАТО

Парламентът трябва да избере и председател на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) по предложение на Министерския съвет.

Седем души в неконституиран орган

Предстои и изборът на председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България – общо 7 души.

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Така общият брой на позициите, които Народното събрание трябва да попълни, е 50.

Припомняме, че за ВСС и ИВСС е необходимо конституционно мнозинство от поне 160 гласа. Това ще е предизвикателство за управляващите от „Прогресивна България“ (ПБ). Те имат абсолютно мнозинство от 131 народни представители и лесно могат да извършат останалите назначения. За тези в органите на съдебната власт обаче вероятно ще трябва да водят преговори с поне част от опозиционните сили.

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Народно събрание назначения ДАТО регулатори Прогресивна България 52 Народно събрание
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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