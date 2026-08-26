Особеният търговски управител на "Лукойл" на отчет в НС

Очаква се особеният търговски управител на "Лукойл" в България Евгени Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента, предаде БНР. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Още: Ден след смяната на Спецов: Управляващите отнеха правомощията на особения управител в "Лукойл"

Съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната.

Кой е Евгени Симеонов?

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Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва кариерата си в Министерството на икономиката през 2016 година в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза, упоритост и качества се издига до най-високото ниво - председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, каза още Пулев. "Това е най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националната политика за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази", обясни вицепремиерът и министър на икомиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев.

По думите на Пулев досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност.

"От гледна точка на прозрачност и на отчетност, тук имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на Спецов до последния му ден, който е днес, преди няколко часа. Да започнем от първия ден. Има нормативно изискване да се даде един 6-месечен оздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения търговски управител. Такъв не е входиран. Съответно до ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този нелесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас", подчерта Пулев.

"Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене, за разлика от модела "Борисов". Вие знаете на какво се нагледахте – 30 секунди агресия в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда за българските данъкоплатци. Аз няма да използвам сега моите 30 секунди, за да направя нещо, което е срещу държавата и интереса на потребителите. Така че това е едно решение, свързано с националната сигурност, свързано с желанието ни да има един прозрачен процес на ценообразуване", каза още вицепремиерът по отношение цените на горивата.

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