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Германският президент: Германия е изградена от мигранти, имаме нужда от тях (ВИДЕО)

26 август 2026, 7:31 часа 950 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германският президент: Германия е изградена от мигранти, имаме нужда от тях (ВИДЕО)

Германия е нашата страна - страна, изградена на базата на мигранти. Щом 42% от учениците в Германия имат родители и/или роднини (по-близки и по-далечни), чийто произход не е германски, това е логичното заключение. Такива думи изрече германският президент Франк-Валтер Щайнмайер. Той е категоричен - почти 30% от гражданите на Германия има корени, които са извън Германия, но са родени в Германия.

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"Няма граждани от първа или втора класа. Нашата конституция не определя германския народ като етническа общност по произход. Тя не признава никаква "национална общност" от една и съща кръв, нито граждански привилегии за така наречените "биогерманци". Германският народ, по смисъла на нашата конституция, включва и германци, които са се присъединили към нас по-късно", каза още Щайнмайер.

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"Дори и да не искахме да го признаем дълго време, Германия отдавна е общество, оформено от имиграцията", заяви германският президент и посочи, че след като още след края на Втората световна война е имало приток на мигранти от южноевропейските държави и Турция - хора, които са се установили в Германия и са работили, за да може тя да се възроди и да стане най-силната европейска икономика.

"Силната ни икономика, която растеше в продължение на дълги периоди, привличаше хора от цял ​​свят. И истината е - имахме нужда от много от тях", подчерта Щайнмайер, с уточнението, че и сега Германия има нужда от такива хора.

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Германия Миграция мигранти Франк-Валтер Щайнмайер
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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