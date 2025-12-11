Равносметка след протеста в София: Десетки задържани, прасе-касичка и плакати пред НС

След вчерашния многохиляден протест в "Триъгълника на властта" тази сутрин районът около Народното събрание е спокоен, но все още пази следите от случилото се, съобщава БНТ. На паважа пред парламента остават розовата прасенце-касичка и жълтият диван, от който протестиращите призоваваха "Има такъв народ" да подкрепят вотa на недоверие, който ще се гласува днес. Част от плакатите също още са там — сред тях послания като "Пеевски иска да гласуваме с хартия" и "Кой разпореди това безобразие?" - популярната реплика на Асен Василев от заседание на бюджетната комисия.

Още: "Оставка на кабинета преди приемане на еврото": Световните медии реагираха на многохилядния протест

Какво се случи по време на протеста?

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Вчера следобед цялото пространство пред институциите бе изпълнено с хиляди хора. На три екрана се излъчваха думи на политици и кадри от протестите през последните две седмици. Демонстрантите вече не са недоволни само заради бюджета, а настояват и за оставка на кабинета, който според тях се управлява еднолично от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Още: След многохилядните протести: Гласуват шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Сред исканията им са също конкурентна икономика, по-добър стандарт на живот и условия, които да върнат българите от чужбина.

Към протестиращите се присъединиха и студенти от няколко висши учебни заведения, включително от НАТФИЗ, които блокираха част от ул. "Раковски", след което се вляха в основното шествие.

Протестът продължи до около 21:20 часа, когато организаторите Асен Василев и Ивайло Мирчев обявиха неговия край. След това част от протестиращите се отправиха към Орлов мост, където временно блокираха движението.

Появи се група маскирани младежи, за които полицията съобщи, че са с профил на ултраси. Те се насочиха към централата на ДПС-Ново начало, където бяха запалени кофи и хвърлени бомбички, но до сериозна ескалация не се стигна.

По данни на СДВР протестът е преминал мирно, с обособени 19 контролно-пропускателни пункта. Около 40 души са били задържани.

В края на вечерта президентът Румен Радев заяви, че "хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета".

Многохилядни протести срещу правителството и с искане за нови избори се проведоха в редица градове у нас.

В Пловдив, Варна и в Бургас протестите прераснаха в шествия по централните улици. В Бургас десет души са задържани заради опити за предизвикване на безредици. Двама от тях са арестувани заради хвърляне на бомбички.

Още: След протеста: Напрежение пред централата на "ДПС-Ново начало"

Днес пред Народното събрание отново се очаква повишено напрежение, тъй като депутатите ще гласуват внесения вот на недоверие.