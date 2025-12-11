Спорт:

Равносметка след протеста в София: Десетки задържани, прасе-касичка и плакати пред НС

11 декември 2025, 07:50 часа 440 прочитания 0 коментара
След вчерашния многохиляден протест в "Триъгълника на властта" тази сутрин районът около Народното събрание е спокоен, но все още пази следите от случилото се, съобщава БНТ. На паважа пред парламента остават розовата прасенце-касичка и жълтият диван, от който протестиращите призоваваха "Има такъв народ" да подкрепят вотa на недоверие, който ще се гласува днес. Част от плакатите също още са там — сред тях послания като "Пеевски иска да гласуваме с хартия" и "Кой разпореди това безобразие?" - популярната реплика на Асен Василев от заседание на бюджетната комисия.

Какво се случи по време на протеста?

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Вчера следобед цялото пространство пред институциите бе изпълнено с хиляди хора. На три екрана се излъчваха думи на политици и кадри от протестите през последните две седмици. Демонстрантите вече не са недоволни само заради бюджета, а настояват и за оставка на кабинета, който според тях се управлява еднолично от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Сред исканията им са също конкурентна икономика, по-добър стандарт на живот и условия, които да върнат българите от чужбина.

Към протестиращите се присъединиха и студенти от няколко висши учебни заведения, включително от НАТФИЗ, които блокираха част от ул. "Раковски", след което се вляха в основното шествие.

Протестът продължи до около 21:20 часа, когато организаторите Асен Василев и Ивайло Мирчев обявиха неговия край. След това част от протестиращите се отправиха към Орлов мост, където временно блокираха движението.

Появи се група маскирани младежи, за които полицията съобщи, че са с профил на ултраси. Те се насочиха към централата на ДПС-Ново начало, където бяха запалени кофи и хвърлени бомбички, но до сериозна ескалация не се стигна.

По данни на СДВР протестът е преминал мирно, с обособени 19 контролно-пропускателни пункта. Около 40 души са били задържани. 

В края на вечерта президентът Румен Радев заяви, че "хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета".

Многохилядни протести срещу правителството и с искане за нови избори се проведоха в редица градове у нас.

В Пловдив, Варна и в Бургас протестите прераснаха в шествия по централните улици. В Бургас десет души са задържани заради опити за предизвикване на безредици. Двама от тях са арестувани заради хвърляне на бомбички. 

Днес пред Народното събрание отново се очаква повишено напрежение, тъй като депутатите ще гласуват внесения вот на недоверие.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
