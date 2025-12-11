Заради спорни трудови реформи: Стачка блокира Португалия

Португалия ще бъде напълно блокирана от обща стачка срещу реформата на трудовия кодекс. Очакват се големи проблеми в обществения транспорт, училищата и болниците. Това е най-голямото социално движение от 2013 г. насам. Изпълнителната власт иска да удължи срока на временните договори, да позволи на компаниите да наемат подизпълнители след план за съкращения и да увеличи минималните услуги, които ще бъдат предоставяни в случай на стачка.

ОЩЕ: В Португалия протестираха срещу реформа, засягащи уволнения и майките

Притесненията

За основната синдикална конфедерация CGTP тези разпоредби представляват "една от най-големите атаки срещу работещите", заяви генералният секретар Тиаго Оливейра, осъждайки желанието за "нормализиране на несигурността", "дерегулиране на работното време" и "улесняване на уволненията".

Целта на правителството е "да стимулира икономическия растеж, за да създаде повече работни места и да плаща по-добри заплати", каза премиерът Луис Монтенегро, защитавайки този проект за реформа, включващ повече от сто мерки.

ОЩЕ: "Извънреден бонус": Пенсионерите в Португалия са щастливи

От работещо население от 5 милиона души, около 1,3 милиона вече са в несигурно положение, подчерта ръководителят на синдиката, който организира около 20 демонстрации в цялата страна. Стачното движение, стартирано с другата синдикална конфедерация, UGT, исторически по-умерена, би трябвало да има „по-видимо“ въздействие в транспортния сектор и сектора на обществените услуги, от училищата до болниците, включително съдилищата и данъчната администрация.

Въпреки че Португалия показва икономически растеж от около 2% и исторически ниска безработица от 6%, Монтенегро твърди, че страната трябва да се възползва от благоприятната ситуация, за да осъществи тази реформа.