11 декември: Решението на Васил Левски, което остави завинаги следа в историята на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

11 декември 1868 г.: Васил Левски тръгва на първата си организационна обиколка из Българско

Датата 11 декември 1868 г. е повод да си припомним с гордост, че сме българи. На този Васил Левски започва първата си обиколка из българските земи, за да пробуди патриотизма и да разпали искрите на свободата в българския народ. Той тръгва от Турну Мъгурели. Оттам се отправя с параход по р. Дунав и Черно море към Цариград. След престоя си в столицата на Османската империя, Левски поема към Отечеството за среща със свои съмишленици. Първата му обиколка има за цел да събере информация за живота на сънародниците, както и за политическите настроения в страната.

За обиколката на Апостола във вътрешността на страната помага „Българско общество“. Той посещава Пловдив, Перущица, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Търново, Ловеч, Плевен и Никопол. По време на посещенията си там той осъществява контакт с доверени свои съмишленици като целта е да разбере дали народът е готов да скъса оковите на робството. Това, което вижда, му вдъхва надежда. На 24 февруари той се завръща в Букурещ.

Втора обиколка на Левски в България

Втората си обиколка той започва на 1 май 1869 г. Този път се снабдява със сведения за вътрешни дейци, с пълномощно и прокламация, "издадени" от името на Привременното правителство в Балкана, което всъщност не съществува, но е идея на Апостола, чрез която да спечели сърцата и доверието на хората, представяйки се от името на авторитетна организация.

Изградените контакти в Румъния, в това число и с Данаил Попов, който го свързва с Плевен, а след това и с емигрантските среди във Влашко, му помагат изключително много. Изграждането на комитетска мрежа започва със съдействитието на брата на Попов. Той запознава Апостола с хора, копнеещи за свобода, които живеят около Плевен. Изграждането на комитетската мрежа започва първо в Плевен, а след това и в Ловеч, Троян, Карлово, Калофер, Казанлък, Пловдив, Сопот, Чирпан и други селища. По време на втората обиколка Апостола преценява готовността на народа за скорошно въстание. Той стига до извода, че е нужна много по-задълбочена подготовка.

На 26 август 1869 г. Левски се завръща в Букурещ. До това време той вече има ясна представа за обстановката в Отечеството, както и за възможността за успех на комитетската мрежа. Левски се заема със задачата да убеди емигрантската революционна интелигенция в правотата на идеите си. Идеята му първоначално е посрещната с пълно неразбиране - революционерите вярват, че помощта ще дойде от другаде.

Заедно с Любен Каравелов в края на 1869 г., Левски участва в основаването на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Но въпреки подкрепата, която получава от Каравелов, някои от идеите на Апостола се разминават с тези на другия революционер. Според Каравелов съседните балкански народи задължително трябва да се включат в бъдещата революция. Левски е на мнение, че това би помогнало, но българският народ е този, който трябва да извоюва свободата си.

Във всички общо 140-150 писма и прокламации, които оставя, Левски прокламира идеите си за равноправието на хората, за човешките права и свободи, както и за демократично управление, равенство между народите и равенство пред законите.

Дори и след предателството на поп Кръстьо през 1872 г,. в съда Левски не трепва, не предава съмишлениците си и поема цялата вина върху себе си. Осъденият на смърт Апостол не успява да види Отечеството си свободно - той е обесен на 18 февруари 1873 г. по нов стил, 6 февруари по стар стил. Днес на мястото, където е намерил смъртта си, се издига неговият паметник в столицата.

