Спорт:

11 декември: Решението на Васил Левски, което остави завинаги следа в историята на България

11 декември 2025, 07:45 часа 388 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

11 декември 1868 г.: Васил Левски тръгва на първата си организационна обиколка из Българско

Датата 11 декември 1868 г. е повод да си припомним с гордост, че сме българи. На този Васил Левски започва първата си обиколка из българските земи, за да пробуди патриотизма и да разпали искрите на свободата в българския народ. Той тръгва от Турну Мъгурели. Оттам се отправя с параход по р. Дунав и Черно море към Цариград. След престоя си в столицата на Османската империя, Левски поема към Отечеството за среща със свои съмишленици. Първата му обиколка има за цел да събере информация за живота на сънародниците, както и за политическите настроения в страната.

Прочетете също: 10 декември в историята на България: Освобождението на Плевен и героичната смърт на "македонския Левски"

За обиколката на Апостола във вътрешността на страната помага „Българско общество“. Той посещава Пловдив, Перущица, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Търново, Ловеч, Плевен и Никопол. По време на посещенията си там той осъществява контакт с доверени свои съмишленици като целта е да разбере дали народът е готов да скъса оковите на робството. Това, което вижда, му вдъхва надежда. На 24 февруари той се завръща в Букурещ.

Втора обиколка на Левски в България

Втората си обиколка той започва на 1 май 1869 г. Този път се снабдява със сведения за вътрешни дейци, с пълномощно и прокламация, "издадени" от името на Привременното правителство в Балкана, което всъщност не съществува, но е идея на Апостола, чрез която да спечели сърцата и доверието на хората, представяйки се от името на авторитетна организация.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изградените контакти в Румъния, в това число и с Данаил Попов, който го свързва с Плевен, а след това и с емигрантските среди във Влашко, му помагат изключително много. Изграждането на комитетска мрежа започва със съдействитието на брата на Попов. Той запознава Апостола с хора, копнеещи за свобода, които живеят около Плевен. Изграждането на комитетската мрежа започва първо в Плевен, а след това и в Ловеч, Троян, Карлово, Калофер, Казанлък, Пловдив, Сопот, Чирпан и други селища. По време на втората обиколка Апостола преценява готовността на народа за скорошно въстание. Той стига до извода, че е нужна много по-задълбочена подготовка.

8 декември в историята на България: Празник, извоюван с копнеж за знание и свобода

На 26 август 1869 г. Левски се завръща в Букурещ. До това време той вече има ясна представа за обстановката в Отечеството, както и за възможността за успех на комитетската мрежа. Левски се заема със задачата да убеди емигрантската революционна интелигенция в правотата на идеите си. Идеята му първоначално е посрещната с пълно неразбиране - революционерите вярват, че помощта ще дойде от другаде.

Заедно с Любен Каравелов в края на 1869 г., Левски участва в основаването на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Но въпреки подкрепата, която получава от Каравелов, някои от идеите на Апостола се разминават с тези на другия революционер. Според Каравелов съседните балкански народи задължително трябва да се включат в бъдещата революция. Левски е на мнение, че това би помогнало, но българският народ е този, който трябва да извоюва свободата си.

Във всички общо 140-150 писма и прокламации, които оставя, Левски прокламира идеите си за равноправието на хората, за човешките права и свободи, както и за демократично управление, равенство между народите и равенство пред законите.

Дори и след предателството на поп Кръстьо през 1872 г,. в съда Левски не трепва, не предава съмишлениците си и поема цялата вина върху себе си. Осъденият на смърт Апостол не успява да види Отечеството си свободно - той е обесен на 18 февруари 1873 г. по нов стил, 6 февруари по стар стил. Днес на мястото, където е намерил смъртта си, се издига неговият паметник в столицата. 

9 декември в историята: Денят, в който България окончателно загуби Беломорска Тракия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Васил Левски На този ден история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес