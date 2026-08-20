Кабинетът "Радев":

Зеленски призна: Войната става все по-скъпа, нужни са още ресурси, за да се браним (ВИДЕО)

20 август 2026, 21:12 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски призна: Войната става все по-скъпа, нужни са още ресурси, за да се браним (ВИДЕО)

"Войната стана по-скъпа." това каза президентът на Украйна Володимир Зеленски в обръщение към новия министър на отбраната на страната и предупреди, че Украйна се нуждае от повече средства, за да продължи да се бори. Украйна се сблъсква с нарастващ недостиг на средства, тъй като разходите за войната продължават да нарастват, заяви президентът.

"Войната стана по-скъпа — и това е факт. Имаме нужда от повече ресурси, а дефицитът е по-голям", каза Зеленски, като добави, че Русия използва повече оръжия и Украйна трябва не само да се защитава, но и да нанася по-активни контраудари.

Зеленски предупреди още, че следващите четири месеца ще бъдат критични: Украйна трябва да намери допълнително финансиране и да гарантира, че "не е по-слаба от врага". Той призова правителството, парламента и дипломатите да работят заедно, за да осигурят необходимите средства за отбраната.

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Ден на траур в Киев

Междувременно кметът на Киев - Виталий Кличко, заяви, че след масираната руска атака през нощта са убити много цивилни. След среднощния обстрел има 16 жертви, от които седем са обитавали жилищния блок, който бе ударен. Кличко добави още, че от началото на войната в Украйна една на всяка трета сграда в Киев е поразена.

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21 август ще бъде ден на траур в Киев.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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