Зеленски призна: Войната става все по-скъпа, нужни са още ресурси, за да се браним (ВИДЕО)

"Войната стана по-скъпа." това каза президентът на Украйна Володимир Зеленски в обръщение към новия министър на отбраната на страната и предупреди, че Украйна се нуждае от повече средства, за да продължи да се бори. Украйна се сблъсква с нарастващ недостиг на средства, тъй като разходите за войната продължават да нарастват, заяви президентът.
"Войната стана по-скъпа — и това е факт. Имаме нужда от повече ресурси, а дефицитът е по-голям", каза Зеленски, като добави, че Русия използва повече оръжия и Украйна трябва не само да се защитава, но и да нанася по-активни контраудари.
🇺🇦 “The war has become more expensive.” Zelensky warns Ukraine needs more money to keep fighting— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026
Ukraine is facing a growing shortage of funds as the cost of the war continues to rise, President Volodymyr Zelensky said while addressing the country’s new defense minister.
“The… pic.twitter.com/qAQ6U6tYHZ
Зеленски предупреди още, че следващите четири месеца ще бъдат критични: Украйна трябва да намери допълнително финансиране и да гарантира, че "не е по-слаба от врага". Той призова правителството, парламента и дипломатите да работят заедно, за да осигурят необходимите средства за отбраната.
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Ден на траур в Киев
Междувременно кметът на Киев - Виталий Кличко, заяви, че след масираната руска атака през нощта са убити много цивилни. След среднощния обстрел има 16 жертви, от които седем са обитавали жилищния блок, който бе ударен. Кличко добави още, че от началото на войната в Украйна една на всяка трета сграда в Киев е поразена.
21 август ще бъде ден на траур в Киев.
💔 At least 16 people have been killed in Kyiv after a brutal Russian attack— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026
Ordinary civilians were killed. It’s hard to forget the video of a woman wailing in grief after learning that her grandson was dead.
Kyiv Mayor Vitali Klitschko said that since the start of Russia’s… https://t.co/2zPrzwXgao pic.twitter.com/mRCFhxiqYw
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