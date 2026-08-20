Кабинетът "Радев":

Христо Янев призна най-голямата си болка в Крит и бе брутално честен за ЦСКА

20 август 2026, 23:59 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Христо Янев призна най-голямата си болка в Крит и бе брутално честен за ЦСКА

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че най-голямата му болка от тежката загуба с 0:3 от ОФИ в Крит е това, че неговият отбор е подходил наивно след червения картон и не се е защитавал умно, за да запази по-добър резултат за реванша в София. Той бе и докрай честен, че ЦСКА е имал късмет в предходни мачове в квалификациите на Лига Европа, като посочи за пример гостуването на Макаби Тел Авив в Батуми, а сега допусна, че съдбата си е взела нещо, което е дала на отбора по-рано през сезона.

Христо Янев: Наивно, лесно и глуповато завършихме мача

"Изключително наивно, лесно и глуповато завършихме мача. Ядосан съм от факта, че имаме достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и в края на мача да направят всичко възможно да се защитаваме да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Най-големите уроци са в точно такива мачове, в които допускаме по наивен начин да стигнем до такава загуба. Най-много ме боли от това, че подходихме толкова наивно до края на мача и не успяхме да се съберем да се защитаваме с малко повече сили и енергия", заяви Янев на пресконференцията след мача.

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Христо Янев

Съдбата дава, но и взима от ЦСКА: "Червените" имаха късмет в Батуми, но срещнаха карък в Крит

"Взе ли ни съдбата това, което ни даде в миналите мачове? Ако трябва да бъда честен, въпросът ви е добър. В Батуми имахме късмет, защото Макаби бяха силни и там. Създадоха ни ситуация за гол, след която ние вкарахме. Днес мачът беше коренно различен. До 60-ата минута създадохме много по-добри шансове от ОФИ, но не успяхме да вкараме."

"Съдбата ни дава и ни взима това, което трябва да се случи. Ние трябва да го приемем, но трябва да вземем най-доброто от тези мачове, които играем. За да може ние, като отбор, да ставаме по-добри. Ако искаме да бъдем добър отбор, трябва да минем и през такива мачове", добави още Христо Янев.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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