Как ще свърши войната в Украйна? Радев иска мир, а действа ли? Говори водещият депутат на ПБ (ВИДЕО)

Не само да говорим, че искаме мир в Украйна, а и да започнем някаква инициатива, да представим план как да стане – ще започнем ли инициатива? В Студио Actualno темата и то в широк контекст каква е външната политика на България и как ще свърши всичко в Украйна коментира Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на политическата формация на премиера Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ).

"Да претендираме, че можем да бъдем медиатори в този процес, ми се струва малко наивно", заяви Витанов, който използва и думите "високопарно", "високомерно" - ОЩЕ: МВнР министър от времето на Станишев: Щом искаме мир в Украйна, трябва да предложим как да стане

"По отношение на Украйна не сме променили приоритетите си", увери Витанов, визирайки членството на България в ключови съюзи като НАТО и ЕС.

Каква е външната политика на България през призмата на войната в Украйна

СНИМКА: БГНЕС

Как така България хем влезе в Киевската декларация, хем не искаме да сме част от Коалицията на желаещите, след като Киевската декларация посочва точно тази коалиция като основен инструмент за мир? Според Витанов, причината външният ни министър Велислава Петрова да отиде в Киев и да сме част от Киевската декларация, е енергетиката (газ за хранилищата на Украйна, минаващ през България) и икономиката, но и дроновете и антидрон системите. "Възможността за трансфер на технологии и съвместно проектиране за създаване на дронове" - това са думи на Витанов за причините защо Велислава Петрова отиде в украинската столица - ОЩЕ: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)

"Всеки търси своя интерес, интереса на държавата си. Няма нищо лошо в това България да провежда многостранна векторна политика", заключи Витанов, давайки пример със сръбския президент Александър Вучич и как той не подкрепи Киевската декларация, но прие украинския президент Володимир Зеленски в Белград. Срещу Вучич има вече месеци и месеци наред големи протести в Сърбия с искане да си отива - защото корупцията при неговото управление съсипва страната. Председателят на ПГ на ПБ призна и, че "малко негласно" при предишното управление сме били в Коалицията на желаещите. Опасявам се, че не сме следвали нашия интерес, "в общи линии сме били йесмени", смята Витанов за това как преди ПБ е действала България външнополитически. "Най-после започнахме да показваме характер и да бъдем умерени", е оценката на водещия депутат на управляващите за външнополитическия ни курс – ОЩЕ: Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

Краят на войната в Украйна

Няма военно решение – това е категоричното мнение на Витанов. Той не смята, че е възможно която и да е от двете страни с военни средства да бъде докарана до фалит и икономически крах, така че да спре да воюва. "Мир чрез сила няма да бъде постигнат, ако ме питате мен", каза Витанов, според когото "историята показва, че и руснаци, и украинци ще се бият до смърт" - ОЩЕ: Няма последствия от украинските дронове, но ни вредят: Путин нарежда, щандовете в Москва се разреждат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Putin:



Ukraine’s terrorist attacks are, of course, causing us harm, but there have not been, and cannot be, any critical consequences. pic.twitter.com/Tn5g7d8fx8 — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

Тогава как ще свърши войната? Петър Витанов смята, че вариантът е както са се развили нещата с Южна и Северна Корея. Тоест – демилитаризирана зона по линията на съприкосновение тогава, когато страните се изтощят толкова, че не могат да продължават както сега - ОЩЕ: 100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI