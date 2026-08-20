Разследване на Die Zeit: Десетки украински войници дезертираха в Германия, но ги чака нов капан

Част от украинските войници, изпратени в Германия за обучение, са дезертирали, сочи разследване на Die Zeit. Само в провинция Саксония-Анхалт са регистрирани приблизително 80 случая на дезертьорство, а в цяла Германия вероятно може да се говори за стотици такива случаи, се казва в доклада.

От 2022 г. насам приблизително 29 000 украински войници са преминали обучение в Германия в около 60 военни обекта. Те са се учили на стрелба, камуфлаж, първа помощ и други основни умения. Германското министерство на отбраната потвърди, че някои войници "самоволно са напуснали" учебните центрове, но национална статистика за тези случаи не се води.

Съгласно украинското законодателство, напускането на военна част без разрешение се счита за дезертьорство и може да доведе до лишаване от свобода. Вероятността дезертиралите войници да бъдат изправени пред украински съд обаче не е голяма. Въпреки това, оставайки в Германия, за тях също няма да е лесно - за тях не важи опростеният режим на пребиваване, който е приложим за украинските бежанци в Германия, тъй като те не са пристигнали в страната като цивилни, бягащи от война.

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Някои от дезертьорите може да се опитат да останат в Германия чрез процедурата за убежище. Но за да направят това, те ще трябва да докажат, че връщайки се в Украйна, ще се окажат в опасност или ще бъдат преследвани. Макар обаче шансовете им да получат убежище да са малки, самата процедура ще отнеме година или повече, съобщава Die Zeit.

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