Самолет нахлу във въздушното пространство на Финландия. Вероятно е руски

Министерството на отбраната на Финландия съобщи в четвъртък вечерта, че подозира, че руски самолет е нарушил въздушното ѝ пространство по-рано през деня. "Всяко подозрение за нарушение на въздушното пространство се разглежда сериозно", заяви министърът на отбраната Анти Хаканен в изявление на министерството, пише "Euronews". "Тече разследване."

Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta Läntisellä Suomenlahdella. Tutkinta on aloitettu välittömästi. https://t.co/nMePstZ87p — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) August 20, 2026

Във Финландия, която споделя граница с Русия с дължина 1340 километра, са регистрирани редица подобни инциденти. Властите подозират, че два руски военни самолета са навлезли във финландското въздушно пространство през май и юни, и по това време е привикала руския временен шарже д'афер. Рискът от навлизане на дронове във Финландия в резултат на продължаващата война в Украйна се увеличава, заяви през януари шефът на военното разузнаване на страната.

Генерал-майор Пека Турунен, началник на финландското военно разузнаване (FDI), се изказа преди публикуването в четвъртък на доклад на финландското военно разузнаване, който представя актуална информация за ситуацията със сигурността в страната.

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Една от тревогите, подчертани в доклада, беше рискът от навлизане на дронове с голям обсег на действие във Финландия. "Рискът от навлизане на дрон във финландското въздушно пространство или на финландска територия нараства постоянно, колкото повече Украйна нанася удари в този район близо до Финския залив", заяви Турунен.

🚨BREAKING: Finland reports a possible Russian aircraft incursion into NATO airspace. An investigation is underway. — The Enforcer (@ItsTheEnforcer) August 20, 2026

Ситуацията със сигурността във Финландия се влоши, след като през 2022 г. започна пълномащабната руска инвазия в Украйна, но разузнавателната агенция отбеляза, че положението е останало до голяма степен непроменено в сравнение с миналата година.

Вследствие на пълномащабната инвазия в Украйна тази скандинавска страна сложи край на десетилетия на военна неутралност и подаде заявление за членство в НАТО, като стана член през април 2023 г.

Висока тревога

Европа като цяло е в състояние на висока тревога, след като прелитанията на дронове във въздушното пространство на НАТО достигнаха безпрецедентен мащаб през септември миналата година, което накара европейските лидери да се споразумеят за изграждането на "стена срещу дронове" по границите си, за да могат по-добре да откриват, проследяват и прихващат дронове, нарушаващи въздушното пространство на Европа.

През ноември военни представители на НАТО заявиха, че на източния фланг на алианса е разположена нова американска система за противодействие на дронове.

А след нарушение на полското въздушно пространство генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви създаването на програмата "Eastern Sentry", чиято цел е да възпрепятства по-нататъшни руски набези.

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А по-рано в четвъртък румънски изтребител F-16 унищожи морски дрон, натоварен с експлозиви, в близост до най-големия офшорен газов проект в Европа, часове след като друг дрон навлязъл във въздушното пространство на тази държава-членка на НАТО и се разбил близо до украинската граница.

Някои европейски официални лица описаха инцидентите като тест от страна на Москва за реакцията на НАТО, което повдигна въпроси относно степента на готовност на алианса срещу потенциални заплахи от Русия. Кремъл отхвърли като "неоснователни" твърденията, че Русия стои зад някои от полетите на неидентифицирани дронове в Европа.