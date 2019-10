Шокиращи кадри: Хотел се срути в Ню Орлиънс, има загинали (ВИДЕО И СНИМКИ)

Един човек е загинал, а най-малко 18 други са ранени, когато горните етажи на строящ се хотел в Ню Орлиънс, се срутиха. Трима души се водят за безследно изчезнали. Няма данни за пострадали минаващи в района граждани, съобщават властите в града.

В социалните мрежи беше разпространено и видео от момента на срутването на сградата.Пожарната служба в Ню Орлиънс е била сигнализирана в 9:12 часа местно време, че хотел „Hard Rock“ в центъра на Ню Орлиънс се е срутил.Един човек е загинал на място, според шефа на пожарната Тимоти Макконъл, който добави, че сградата сега е структурно нестабилна. "Възможно е ново срутване", каза той пред репортери на строителната площадка.Пожарникарите са евакуирали строителни работници от хотела, след като "горните шест до осем" етажа паднаха, каза Макконъл.Директорът на службите за спешна медицинска помощ Емили Никълс заяви, че на 19 души е била оказана помощ на място, а 18 от тях са транспортирани в болници и са в стабилно състояние. Последният пострадал е отказал да бъде хоспитализиран. Поради нестабилната структура на хотела, операцията по почистване на района продължава, според директора на местната служба за вътрешна сигурност Колин Арнолд. Той помоли хората да стоят далеч и да се въздържат от използване на дронове за лични или медийни цели, за да огледат щетите, пише БГНЕС. Пожарната служба е започнала евакуация на близки сгради, сред които и жилищен комплекс. Пожарникарите търсят хора под срутилата се сграда.