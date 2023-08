"Способностите му са уникални": САЩ инвестира 235 млн. долара за боен самолет на бъдещето (СНИМКА)

Проектиран да превозва над 200 пътници, този високоефективен проект се отклонява от традиционните. Той съчетава тялото на самолета с крило с висок коефициент на полезно действие, като намалява аеродинамичното съпротивление с поне 30% и осигурява допълнителна подемна сила. Надеждата е, че дизайнът BWB, евентуално съчетан с бъдещо преминаване към водородно задвижване, може да доведе до значително увеличаване на горивната ефективност и нулеви въглеродни емисии.

Службата за оперативна енергия на военновъздушните сили очаква да завърши първоначалните летателни тестове още през 2027 г., пише БГНЕС.

Военновъздушните сили на САЩ обясняват, че тази повишена ефективност ще позволи удължаване на обсега, увеличаване на времето за престой и повишаване на ефективността на доставката на полезния товар - възможности, които са от жизненоважно значение за намаляване на логистичните рискове. С BWB са възможни няколко конфигурации за военен транспорт. Заедно тези типове въздухоплавателни средства представляват приблизително 60% от общото годишно потребление на реактивно гориво на ВВС.

Както е посочено в Закона за националната отбрана за фискалната 2023 г., Министерството на отбраната на САЩ планира да инвестира 235 млн. долара през следващите четири години, за да ускори разработването на тази "трансформираща технология с двойна употреба", като се очакват и допълнителни частни инвестиции.

Това усилие е резултат от сътрудничеството между Министерството на военновъздушните сили, Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) и Звеното за иновации в отбраната, с помощта на Службата за стратегически капитал на Министерството на отбраната.

"Изминаха малко повече от сто години, откакто няколко смели летци се издигнаха в небето и доказаха първата способност за зареждане с гориво във въздуха, разширявайки глобалния обхват на нашите ВВС. Това съобщение бележи още един важен етап за ВВС в усилията ни да запазим предимството на ефективността на въздушните сили спрямо всички бъдещи конкуренти", казва д-р Рави Чаудхари, помощник-секретар на ВВС по въпросите на енергетиката, инсталациите и околната среда.

"Because of its fuel efficiency, the Z-5 can carry up to twice the fuel of the Boeing KC-46 tanker on a maximum-range mission, JetZero says. The Air Force is due to select a winning proposal by midyear and plans to begin demonstrator flights in 2027." https://t.co/xFA3QfKu8g pic.twitter.com/nO19nu6v9i