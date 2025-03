Тръмп да бъде номиниран за Нобелова награда за мир: Предложение часове след края на военната помощ за Украйна

Републиканският конгресмен от Калифорния Даръл Иса обяви в платформата "Х", че номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир и допълни, че никой не заслужава това повече от него. Това става едва няколко часа, след като американският президент обяви временно спиране на военната помощ за Украйна.

Иначе Даръл Иса е бизнесмен и политик, член на Републиканската партия. Служил е в американската армия. Получава званието капитан и завършва бизнес в университета Siena Heights в Адриан, Мичиган. След това се насочва към частния сектор. В разгара на кариерата си Иса е бил главен изпълнителен директор на базирана в Калифорния компания за електроника, която той основава и изгражда в средата на 90-те години и която се превръща в най-големия производител в страната на устройства против кражба и автомобили за сигурност.

През 1994 г. Иса е обявен за предприемач на годината. Той също така е бил председател на Асоциацията на потребителската електроника, организация от 2000 компании в индустрията за потребителски технологии.

Това е втората номинация на Тръмп за Нобеловата награда за мир. Първият път той беше предложен от Кристиан Тибринг-Джеде, десен член на норвежкия парламент. Номинацията беше за постигането с негова помощ на мирно споразумение между Израел и Обединените арабски емирства през август 2020 г.

