Високо напрежение: Най-голямата ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар

Военноморските сили на САЩ потвърдиха, че най-голямата подводница на страната от клас Ohio - Аляска, способна да носи балистични ракети с ядрено оръжие, е акостирала в Гибралтар, заобикаляйки близката американска военноморска база в Рота, Испания, която се намира едва на 141 километра. Новината представлява необичайно публично признание на един от най-тайните активни ресурси на Америка.

На 10 май „Аляска“ направи рядък престой в Гибралтар, където беше посрещната от специално разположените за целта британски морски пехотинци. След пристигането на плавателния съд около него е установена 200-метрова забранена зона, която ще остане в сила до второ нареждане. „Аляска“ принадлежи към класа „Охайо“ на ВМС на САЩ – най-големите подводници във флота и стълб на американската стратегия за ядрено възпиране. С дължина от 171 метра, подводницата може да носи до 24 ядрени ракети Trident II D5 и е способна да разгръща ядрени бойни глави.

US Navy Ohio class submarine entering the bay of Gibraltar

Това не е първият път, когато „Аляска“ акостира в Гибралтар. Подводницата е посетила страната преди това през юни 2021 г., докато други подводници от клас Охайо – USS Florida, USS Rhode Island и USS Georgia, също са правили междинни спирки там през 2022 г.

Преди 4 години испанското външно министерство протестира срещу решението да се използват услуги за междинно кацане в Гибралтар, вместо във военноморската база Рота, която е само на 141 км. Испанските власти заявиха, че в Рота са въведени специални протоколи, особено за ядрените подводници, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и да се гарантира обществената безопасност.

Решението за акостиране в Гибралтар бележи поредното пренебрежение към военната база Рота. Това се случва, след като отношенията между САЩ и Испания се влошиха, след като Педро Санчес отказа да позволи на САЩ да използват испанските военни бази в Рота и Морон като част от офанзивата си в Иран.

Впоследствие президентът Доналд Тръмп заплаши да „прекъсне всякаква търговия“ с Испания. И докато Санчес продължава да критикува войната на САЩ в Иран, Тръмп заяви, че „вероятно“ ще изтегли американските войски от Испания – там са разположени приблизително 3800 американски войници.

Новината за акостирането на „Аляска“ в Гибралтар идва само часове след като Тръмп отхвърли най-новото предложение на Иран за примирие като го нарече „напълно неприемливо“ и „боклук“. Американският президент призна, че примирието с Техеран е „на животоподдържащи системи“, като това породи спекулации за възобновяване на ударите в Близкия изток.