Тръмп представя плана си за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще представи на арабските и мюсюлманските лидери принципите за мир и следвоенно управление в Ивицата Газа във вторник. Това съобщи Axios, позовавайки се на двама американски и двама арабски официални представители. В срещата ще участват представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, като се очаква Тръмп да обсъди принципите за изтегляне на Израел от Газа и следвоенно управление в Газа без участието на Хамас.

Съединените щати, които се противопоставят на подобни резолюции от ноември насам, твърдят, че исканията за прекратяване на огъня не са пряко свързани с освобождаването на заложниците и биха могли да насърчат бойците на "Хамас".

Следвоенният план на Тръмп за Газа: Години под опеката на САЩ и с по-малко палестинци

Още: Окончателно: Тръмп посочи „Антифа“ като терористична организация

Сред членовете на администрацията на Доналд Тръмп циркулира следвоенен план за Ивицата Газа, вдъхновен от скандалното обещание на президента на САЩ да "превземе" палестинския анклав. Ако той се реализира, то територията ще попадне под попечителството на Съединените щати за най-малко 10 години, докато не се превърне в блестящ курорт и център за високотехнологично производство, съобщава The Washington Post.

Изданието е получило и прегледало проекта със съдържание 38 страничници. Според медията той предвижда поне временно преместване на цялото население на Ивицата Газа, което наброява над 2 милиона души, чрез т.нар. "доброволно" заминаване в друга страна или в ограничени, охранявани зони в анклава по време на възстановяването му.

На тези, които притежават земя, ще им бъде предложена компенсация под формата на цифров токен. В замяна те ще трябва да прехвърлят правата за тяхната собственост. Токенът ще може да бъде използван за финансиране на нов живот другаде или за апартамент в един от новите "умни градове, задвижвани от изкуствен интелект", които трябва да бъдат построени в Газа - според плана на администрацията на Тръмп. Целта е да има 6-8 такива града.

Всеки палестинец, който избере да напусне, ще получи 5000 долара в брой и субсидии, които да покрият четири години наем на друго място, както и една година храна, предвижда планът.

Още: Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

В него пише още, че всяко индивидуално напускане на Газа ще спести на фонда за управлението на анклава 23 000 долара в сравнение с разходите за временно настаняване и т.нар. "жизнеподдържащи" услуги в защитените зони за тези, които остават.

Фондът е наречен "Тръст за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа" - или GREAT Trust. Предложението е разработено от някои от израелците, създали и пуснали в действие подкрепяната от САЩ и Израел Хуманитарна фондация за Газа (GHF), която сега разпределя храната в анклава. Фондацията е обект на огромни критики от страна на международната общност заради стрелби срещу цивилни палестинци и убийства, докато те чакат на опашка за помощи, включително за храна. А в раздираната от война територия в момента официално има глад, макар Израел да се разграничава от това изявление на ООН. Финансовото планиране за фондацията бе извършено от екип, работещ по това време за Boston Consulting Group.

Още: Макрон даде назад за геноцида в Газа, трябвало съдът и историците да кажат (ВИДЕО)