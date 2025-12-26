Добра година за фашизма и крал Дон Осми: Джими Кимъл с алтернативно коледно послание (ВИДЕО)

Американският хуморист Джими Кимъл, чието вечерно шоу за кратко беше спряно през септември, заяви, че 2025 г., "е била от гледна точка на фашизма една много добра година в САЩ". Това изказване Кимъл направи по време на така нареченото алтернативно коледно послание, излъчвано по британската телевизия "Ченъл 4", предаде БТА.

Още: След завръщането си: Джими Кимъл с рекорден рейтинг

Традицията се спазва от 1993 г. и алтернативното коледно послание е обичайно по-хумористична версия на класически коледни послания.

Here's the video of Jimmy Kimmel's Alternative Christmas Message on the UK's Channel 4 pic.twitter.com/gYQqT8ZZNy — LateNighter (@latenightercom) December 25, 2025

Тази година Кимъл беше избран за голямата звезда на това алтернативно послание. Неговото шоу в САЩ беше преустановено за кратко през септември, след като той обвини американската десница, че експлоатира убийството на протръмписткия инфлуенсър Чарли Кърк - лично американският президент Доналд Тръмп се задейства срещу Кимъл. Бях свален от ефир, защото не обожествявам Тръмп така, както той иска, заяви директно комикът - Още: "Страхотна новина": Тръмп приветства свалянето от ефир на Джими Кимъл

В алтернативното коледно послание Кимъл заяви на британците, че не знае какво се случва в страната им, но знае какво се случва в САЩ и после добави, че "от гледна точна на фашизма изминалата година е била много добра". Той добави, че тиранията просперира в САЩ, а после припомни как е бил свален временно от ефир.

"Заглушаването на гласа на критиците е нещо, което се случва в страни като Русия, Северна Корея или в Лос Анджелис, но не и във Великобритания“, иронизира Кимъл, а после предупреди британците, че "нещата се развиват прекалено бързо".

Кимъл заяви също така, че президентът на САЩ, който той нарече "крал Дони Осми", сравнявайки го по този начин с крал Хенри Осми, е изгубил. Комикът призова британците да не изоставят американците. "Преживяваме труден период сега, но ще излезем от него", заяви той.

"В момента тук, в САЩ, ние буквално и в преносен смисъл разрушаваме структурите на нашата демокрация – от свободата на медиите до науката, медицината, независимостта на съдебната система и Белия дом", каза Кимъл, визирайки разрушаването на източното крило на Белия дом, за да се прави нова бална зала. "Ние сме в пълен хаос и знаем, че това засяга и вас и просто исках да ви се извиня", добави той.

Още: Отново в ефир: Джими Кимъл с емоционално обръщение, подигра се на Тръмп (ВИДЕО)