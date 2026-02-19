Тръмп удължи с година санкциите срещу Русия, наложени заради нахлуването в Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с още една година ограниченията, наложени на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Това става ясно от данни на US Federal Register. Заслужава да се отбележи, че този указ, който влиза в сила на 20 февруари, предвижда удължаване на редица антируски санкции, наложени с укази на президентите на САЩ през 2014, 2018 и 2022 г.

Първите санкции срещу Русия са въведени още през 2014 г. Тогава с Указ № 13660 на президента на САЩ Барак Обама, публикуван на 6 март 2014 г., се предвижда замразяване на имуществото на редица лица. Първоначално санкциите бяха наложени на онези, които улесниха окупацията на Крим от Русия. Списъкът със санкции впоследствие беше подновяван няколко пъти по време на президентството на Джо Байдън.

„Действията и политиките, разгледани в [първоначалните санкционни] заповеди, продължават да представляват необичайна и изключителна заплаха за националната сигурност и външнополитическите интереси на Съединените щати“, се казва в решението за удължаване на санкциите на Доналд Тръмп.

Санкции срещу Русия – какво казва Путин

По-рано специалният представител на руския президент по икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че Съединените щати в крайна сметка ще бъдат принудени да отменят антируските санкции. Според него това решение ще бъде продиктувано от прагматичните интереси на американската страна, тъй като ограниченията вече са стрували на американските компании над 300 милиарда долара.

