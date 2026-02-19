Тръмп: Писаха ми от Норвегия. Точно се зарадвах, че ми дават Нобеловата награда, но не било това!

Американският президент Доналд Тръмп призна, че се е въодушевил извънредно много от съобщение, което получил от Норвегия, смятайки, че страната най-после е решила да сбъдне голямата му мечта и да му присъди Нобелова награда за мир. Оказало се, че президентът на САЩ напразно се е зарадвал - съобщението било по съвсем различен повод. Всичко това стана ясно от реч на Тръмп, произнесена днес във Вашингтон по време на срещата на Съвета за мир. Събитието се състоя в бившия Американски институт за мир, който в края на миналата година бе преименуван на "Институт за мир "Доналд Тръмп".

В речта си Тръмп заяви:

"Развълнуван съм да съобщя, че Норвегия се съгласи да бъде домакин на събитие, на което ще се събере Съветът за мир. О, помислих си, когато видях тази бележка: "Развълнуван съм да съобщя, че Норвегия...", и си помислих, че ще кажат, че ми дават Нобелова награда. О!".

След това Тръмп поясни, че бележката не се отнасяла за Нобеловата награда, а за това, че Норвегия се била съгласила да домакинства среща на Съвета за мир. Това, по думите на Тръмп, не било чак толкова "вълнуващо" колкото една награда за мир, но както добави: "Но не ме интересува Нобеловата награда. Интересува ме да спасявам животи".

Но историята не свършва дотук. Защото се оказа, че и за това дори не е била бележката.

Норвегия официално опроверга твърдението на Тръмп

След изявлението на Тръмп норвежкото външно министерство светкавично опроверга неговото твърдение, че страната възнамерява да става домакин на среща на Съвета за мир.

Представител на министерството заяви, че може би Тръмп е имал предвид друго събитие — срещата на Групата на донорите за Палестина (AHLC), за организирането на която Норвегия се е съгласила да съдейства.

Нещо повече - говорителят на норвежкото външно министерство заяви, че позицията на Норвегия остава непроменена - страната няма намерение да се присъединява към Съвета за мир на Тръмп.

