Търсят тела на заровени момичета край ранчото на Епстийн

Властите в американския щат Ню Мексико са започнали разследване на огласените от Министерството на правосъдието на САЩ твърдения в досиетата "Епстийн", че покойният сексуален престъпник Джефри Епстийн е наредил телата на две чуждестранни момичета да бъдат заровени близо до ранчото му в отдалечен район на Ню Мексико. Лорън Родригес, говорител на правосъдното ведомство на щата, заяви, че местните власти са поискали от федералното Министерство на правосъдието да предостави нередактирано копие на имейл от 2019 г., в който се съдържа твърдението.

Министерството на правосъдието на САЩ засега не е коментирало, а от ФБР са отказали коментар, съобщава Ройтерс.

Ден по-рано щатското законодателно събрание започна първото цялостно разследване на обвиненията, че Епстийн в продължение на над 20 години е извършвал сексуални престъпления срещу жени и момичета в ранчото си "Зоро", намиращо се на около 50 км южно от Санта Фе.

Редактираният имейл от 2019 г., който е част от публикуваните досиета "Епстийн", е изпратен няколко месеца след смъртта на Епстийн до Еди Арагон, радиоводещ от Ню Мексико, който е обсъждал ранчото "Зоро" в предаването си.

Подателят, който твърди, че е бивш служител в ранчото, поискал един биткойн в замяна на видеозаписи, направени в къщата на Епстийн, на които се виждало, че финансистът прави секс с непълнолетни.

Арагон посочи в телефонно интервю, че е преценил, че имейлът е достоверен и веднага го препратил на ФБР. По думите му той не е получавал никакви пари от подателя, нито е имал повече контакти с него, макар че наскоро опитал за пръв път да му отговори, но адресът вече бил неактивен.



През 1993 г. Епстийн наема 503 хектара земя в района на ранчото. През септември 2019 г. властите прекратяват договора за наем, след като преценяват, че Епстийн не е използвал земята за скотовъдство или земеделие, а за буфер, който да осигури уединение на ранчото му.