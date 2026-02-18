Бъдещето: Осем велики сили ще формират световната политика

Вероятно стремейки се да съсредоточи енергията и вниманието си върху Западното полукълбо, стратегията за национална сигурност на САЩ подчертава желанието на Вашингтон за регионално господство, като същевременно внушава, че други велики сили, като Русия и Китай, също имат претенции за влияние в собствените си региони. САЩ обаче не са единственият значим играч в международната система и в някои отношения дори не са най-динамичният фактор в глобалната трансформация.

19FortyFive състави списък от осем велики сили по азбучен ред, които според изданието ще оформят международната политика в обозримо бъдеще.

САЩ

САЩ остават водеща световна сила. Икономиката, военните ѝ възможности и институционалната ѝ система продължават да осигуряват значително глобално влияние, въпреки периодичните прогнози за упадък. Вашингтон поддържа подкрепа за Украйна и запазва активна роля в различни региони, включително чрез стратегическо възпиране спрямо Иран и Венецуела.

В същото време страната е изправена пред вътрешни предизвикателства – нарастващ държавен дълг, политическа поляризация и институционални блокажи. Технологичните ѝ предимства, характерни за периода на Студената война, вече не са толкова едностранни, тъй като конкуренцията в сферата на високите технологии се засилва.

Китай

Китай възстанови позицията си сред водещите световни сили. Икономическият му растеж продължава да надвишава този на много индустриализирани държави, макар и с по-умерени темпове спрямо предходните десетилетия. Пекин значително съкрати разликата във военните способности спрямо САЩ и съседните държави.

Ядреният арсенал на Китай нараства с ускорени темпове, което му позволява да се доближи до равнището на стратегически възможности на Русия и САЩ. В същото време страната е изправена пред сериозни вътрешни предизвикателства. Дългосрочните ефекти от политиката за едно дете доведоха до застаряващо население и структурни демографски проблеми. Провеждането на необходимите икономически и социални реформи ще изисква значителни промени, които могат да породят политически напрежения.

Европейски съюз

Въпреки наднационалния си характер Европейският съюз представлява значим глобален актьор. Дори разгледани поотделно, Германия, Франция и Обединеното кралство биха имали съществено международно влияние – първата чрез икономическата си мощ, а вторите две чрез глобалния си обхват и ядрените си арсенали.

Институционалната архитектура на ЕС продължава да се развива, а разминаванията между националните приоритети и наднационалните политики влияят върху дългосрочната траектория на съюза. В същото време водещите европейски държави демонстрират сходни позиции по ключови въпроси на международната сигурност, включително подкрепата за Украйна и отстояването на стратегическата автономия на Европа. Заедно с Италия тези държави се нареждат сред десетте най-големи икономики в света.

Индия

С население от близо 1,5 млрд. души Индия е сред най-големите държави в света и постепенно се утвърди като значим глобален фактор. Въпреки че в първите десетилетия след независимостта си страната разполагаше с ограничен икономически ресурс, тя изигра важна роля в антиколониалните процеси и в оформянето на алтернативни визии за международния ред извън двуполюсната логика на Студената война.

Индия създаде и поддържа устойчива демократична система, макар и с периодични напрежения и тенденции към централизация на властта. През 2023 г. страната изпревари Китай по население и не е изправена пред толкова остри демографски предизвикателства като някои други големи сили.

Ню Делхи демонстрира балансиран дипломатически подход по време на руско-украинската война, като поддържа работещи отношения както с Москва, така и с Вашингтон. Технологичното развитие на страната също е във възход, подкрепено от голям брой образовани специалисти и бързо разрастващ се дигитален сектор.

Япония

В продължение на десетилетия позицията на Япония сред великите сили беше предмет на дебат поради ограниченията върху отбранителните ѝ способности след Втората световна война. По време на Студената война страната преживя бърз икономически растеж и се утвърди като технологичен лидер под стратегическия чадър на САЩ.

Японските компании достигнаха водещи позиции в ключови индустрии и оказаха значително влияние върху структурата на световната търговия. Днес Япония остава една от най-богатите държави в света и водеща сила в развитието на критични технологии. Като четвърта по големина икономика по номинален БВП, страната разполага с ресурси да поддържа модерна армия и да разширява отбранителния си капацитет.

Бразилия

Бразилия често е определяна като „страната на бъдещето“ – формула, която се повтаря през десетилетията в нейния политически и икономически дискурс. С население от около 212 млн. души, значителни природни ресурси и благоприятно географско положение в Южна Америка, Бразилия упражнява сериозно влияние както в региона, така и на глобално равнище.

В същото време страната се сблъсква с редица предизвикателства – нестабилност в индустриалния сектор, високо неравенство в доходите и отчетливи регионални различия в развитието. Тя функционира в среда, в която САЩ традиционно играят ролята на регионален хегемон.

Бразилия обаче разполага и със съществени предимства. Аерокосмическата ѝ индустрия е конкурентоспособна на международния пазар, а военният ѝ потенциал постепенно се модернизира. Политическата система, въпреки периодичните кризи, остава относително устойчива. Сред основните външни фактори, които ще влияят върху позицията на Бразилия, е посоката на американската външна политика, особено в условията на вътрешнополитически разногласия във Вашингтон. При стабилно управление Бразилия има потенциал да утвърди по-силна роля през останалата част от XXI век.

Русия

Русия преживя трудни четири години. Решението за изпращане на войски в Украйна беше свързано с очаквания за кратка операция, която би променила стратегическия баланс в Европа. Вместо това Москва се оказа във война с висока интензивност, която доведе до международна изолация, икономически санкции и засилена зависимост от партньори като Китай, Индия и КНДР.

Към момента Русия контролира приблизително 20% от територията на Украйна. Въпреки това тя остава държава с огромна територия, богати природни ресурси и стратегическа дълбочина. Икономиката ѝ беше адаптирана към военни условия, а въпреки дългосрочните щети е малко вероятно страната да бъде принудена да прекрати военните действия единствено поради икономически фактори.

Русия разполага с втория по големина ядрен арсенал в света. Минералните ѝ богатства, особено енергийните ресурси, имат съществено значение за глобалните пазари, а образованото население позволява индустриална мобилизация. Макар тенденциите да създават сериозни предизвикателства, Русия продължава да бъде сред ключовите световни сили.

Саудитска Арабия

Позицията на Саудитска Арабия сред великите сили исторически се основава на способността ѝ да влияе върху световните цени на петрола и на стратегическите ѝ отношения със САЩ и Европа. Нито една от тези предпоставки не е маловажна, тъй като Рияд продължава да упражнява съществено влияние върху глобалните енергийни пазари.

Тази финансова мощ не се равнява автоматично на военно превъзходство. Въпреки това Саудитска Арабия инвестира сериозно в модернизацията на въоръжените си сили и в развитието на технологично напреднала армия. Ключов фактор за бъдещото ѝ влияние остава успехът на икономическата модернизация и диверсификация отвъд петролната зависимост.

Автор: Д-р Робърт Фарли за 19FortyFive

Превод: Ганчо Каменарски