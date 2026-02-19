Тръмп натиска НАТО: Орязвайте мисии в чужбина, спрете Украйна за срещата на върха

САЩ под ръководството на Доналд Тръмп натискат НАТО да съкрати много от своите чуждестранни дейности, включително да прекрати ключова мисия на Алианса в Ирак, твърдят четирима дипломати от отбранителния съюз пред Politico. През последните месеци Щатите също така лобирали за намаляване на миротворческата операция на НАТО в Косово. Също така искали да попречат на Украйна и съюзниците на Вашингтон от Индо-Тихоокеанския регион да участват официално в годишната среща на върха на Алианса през юли в Анкара.

Това отразява стремежа на Белия дом да третира НАТО като строго евроатлантически отбранителен пакт и да отмени десетилетия на разширяване в областта на управлението на кризи, глобалните партньорства и инициативите, основани на ценности, които отдавна дразнят американския президент и неговия MAGA-електорат (Make America Great Again).

"Връщане към фабричните настройки"

Под натиска на Вашингтон НАТО ще ограничи така наречените „дейности извън зоната“, които са извън основните задачи на Алианса за отбрана и възпиране. Вътре в НАТО вече наричат това „връщане към фабричните настройки“, казват четиримата дипломати, говорещи при условие за анонимност.

Този ход може да доведе до бързо намаляване на дейностите на НАТО в бивши военни зони, както и до изключване на държави като Украйна и Австралия от официалните дискусии в Алианса това лято.

Белият дом не е коментирал публично партньорските програми и глобалните операции на НАТО във връзка с материала на Politico.

Снимка: Getty Images

"НАТО 3.0"

Новите подробности идват, след като заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби наскоро изложи идеите на администрацията зад проект „НАТО 3.0“.

„Не всяка мисия може да бъде с най-висок приоритет. Не всяка способност може да бъде златна“, заяви Колби пред министрите на отбраната на Алианса миналата седмица, като повтори, че САЩ все още са ангажирани с европейската сигурност. „Мярката за сериозност е дали европейските сили могат да се сражават, да се задържат и да победят в сценариите, които са най-важни за отбраната на Алианса", добави той.

Кампанията на САЩ предизвиква негативна реакция от страна на някои съюзници. Отказът от инициативите на Алианса в чужбина „не е правилният подход“, казва един от четиримата дипломати от НАТО. „Партньорствата са от решаващо значение за възпирането и отбраната".

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом миналата година, той намали ангажиментите на САЩ в чужбина, изтегли войски и персонал на НАТО от Европа и предаде някои от най-висшите командни постове в Алианса на европейците, като се стреми да преориентира външната си политика към „основната национална сигурност“.

