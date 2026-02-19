Любопитно:

Тръмп натиска НАТО: Орязвайте мисии в чужбина, спрете Украйна за срещата на върха

19 февруари 2026, 11:46 часа 279 прочитания 1 коментар
Тръмп натиска НАТО: Орязвайте мисии в чужбина, спрете Украйна за срещата на върха

САЩ под ръководството на Доналд Тръмп натискат НАТО да съкрати много от своите чуждестранни дейности, включително да прекрати ключова мисия на Алианса в Ирак, твърдят четирима дипломати от отбранителния съюз пред Politico. През последните месеци Щатите също така лобирали за намаляване на миротворческата операция на НАТО в Косово. Също така искали да попречат на Украйна и съюзниците на Вашингтон от Индо-Тихоокеанския регион да участват официално в годишната среща на върха на Алианса през юли в Анкара.

Това отразява стремежа на Белия дом да третира НАТО като строго евроатлантически отбранителен пакт и да отмени десетилетия на разширяване в областта на управлението на кризи, глобалните партньорства и инициативите, основани на ценности, които отдавна дразнят американския президент и неговия MAGA-електорат (Make America Great Again).

Още: Без САЩ: НАТО стартира най-голямото си военно учение в Балтийско море за 2026 г.

"Връщане към фабричните настройки"

Под натиска на Вашингтон НАТО ще ограничи така наречените „дейности извън зоната“, които са извън основните задачи на Алианса за отбрана и възпиране. Вътре в НАТО вече наричат това „връщане към фабричните настройки“, казват четиримата дипломати, говорещи при условие за анонимност.

Този ход може да доведе до бързо намаляване на дейностите на НАТО в бивши военни зони, както и до изключване на държави като Украйна и Австралия от официалните дискусии в Алианса това лято.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Белият дом не е коментирал публично партньорските програми и глобалните операции на НАТО във връзка с материала на Politico.

Снимка: Getty Images

Още: Босна и Херцеговина е на прага на НАТО

"НАТО 3.0"

Новите подробности идват, след като заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби наскоро изложи идеите на администрацията зад проект „НАТО 3.0“.

„Не всяка мисия може да бъде с най-висок приоритет. Не всяка способност може да бъде златна“, заяви Колби пред министрите на отбраната на Алианса миналата седмица, като повтори, че САЩ все още са ангажирани с европейската сигурност. „Мярката за сериозност е дали европейските сили могат да се сражават, да се задържат и да победят в сценариите, които са най-важни за отбраната на Алианса", добави той.

Кампанията на САЩ предизвиква негативна реакция от страна на някои съюзници. Отказът от инициативите на Алианса в чужбина „не е правилният подход“, казва един от четиримата дипломати от НАТО. „Партньорствата са от решаващо значение за възпирането и отбраната".

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом миналата година, той намали ангажиментите на САЩ в чужбина, изтегли войски и персонал на НАТО от Европа и предаде някои от най-висшите командни постове в Алианса на европейците, като се стреми да преориентира външната си политика към „основната национална сигурност“.

Още: "Вагнер" имат нов господар и нова мисия: Европа и НАТО са в опасност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Косово Ирак НАТО САЩ война Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес