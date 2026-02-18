Зукърбърг се изправя пред съда в знаков процес за социалните мрежи

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг се очаква да даде показания в рамките на знаково съдебно дело за пристрастяване към социалните мрежи. Той беше призован от адвокатите на ищеца, който твърди, че Instagram и други платформи са били умишлено проектирани така, че да пристрастяват младите потребители, предаде АФП.

Срещу големи социални платформи

41-годишният ръководител на Meta – компанията, която притежава Facebook, Instagram и WhatsApp, е най-очакваният свидетел в процеса в Калифорния, първият от поредица дела, които могат да създадат правен прецедент за хиляди искове, заведени от американски семейства срещу големи социални платформи.

Процесът ще отбележи първия случай, в който милиардерът ще говори пряко пред съдебни заседатели относно безопасността на своите доминиращи в световен мащаб платформи.

Противоречивата репутация на Зукърбърг витае над производството още от подбора на журито, когато адвокатите на Meta се опитаха да изключат жители на Калифорния, които са били смятани за твърде враждебно настроени към основателя на Facebook.

Дванадесетте съдебни заседатели в Лос Анджелис ще изслушват показания до края на март, за да решат дали YouTube, собственост на Google, и Instagram на Meta носят отговорност за психичните проблеми, от които страда Калей Г.М. – 20-годишна жителка на Калифорния, която е била активен потребител на социални мрежи още от детска възраст.

Калей Г.М. започва да използва YouTube на 6-годишна възраст, Instagram на 11, а след това TikTok и Snapchat.

Процесът ще определи дали Google и Meta умишлено са проектирали платформите си така, че да насърчават компулсивната употреба сред младите хора, като по този начин увреждат психичното им здраве.

Делото, заедно с още два подобни процеса, насрочени в Лос Анджелис това лято, има за цел да установи стандарт за решаване на хиляди съдебни искове, които обвиняват социалните мрежи, че подхранват епидемия от депресия, тревожност, хранителни разстройства и самоубийства сред младите хора.

Производството е фокусирано единствено върху дизайна на приложенията, алгоритмите и функциите за персонализация, тъй като американското законодателство предоставя на платформите почти пълен имунитет от отговорност по отношение на съдържание, генерирано от потребители.

TikTok и Snapchat, които също са посочени в жалбата, са постигнали поверителни споразумения с ищеца преди началото на процеса.