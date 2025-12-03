Почетни награди: Аманда Сейфрид и Леонардо ди Каприо триумфират в Палм Спрингс

Аманда Сайфред и Леонардо ди Каприо ще получат награда „Пустинна палма“ за актриса и актьор на Международния филмов фестивал в Палм спрингс, съобщи „Варайъти“. Сайфред ще бъде почетена на 3 януари 2026 г. за ролята си в „Заветът на Ан Лий“ на режисьорката Мона Фастволд. „В „Заветът на Ан Лий“ Аманда Сайфред прави майсторско изпълнение, което завладява с емоционалната си наситеност и е дълбоко човешко в своята истинност. През забележителната си кариера тя продължава да се развива, да поема смели рискове и да извисява всяка история, в която участва. За нас е чест да ѝ връчим наградата за постижения „Пустинна палма“ за актриса“, се посочва в изявление на организаторите.

Леонардо ди Каприо ще бъде устостоен със специалната награда „Пустинна палма“ за актьор за изпълнението си във филма „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън.

Кои други знаменитости ще получат награди?

На кинофестивала в Палм спрингс ще бъде почетен и актьорът Майкъл Б. Джордан, който ще получи приза „Икона“.

Още: Аманда Сейфрид се готви за продължение на "Mamma Mia". Кои звезди ще се присъединят? (ВИДЕО)

Режисьорката на „Хамнет“ Клои Чжао и актьорите Джеси Бъкли и Пол Мескал са тазгодишните носители на отличието „Авангард“.

С награда за цялостни постижения ще бъде удостоен Итън Хоук.

Актьорите от филма „Сантиментална стойност“ Ренате Рейнсве, Стелан Скарсгард, Инга Ибсдотер Лилеас и Ел Фанинг ще бъдат отличени с приза „Международна звезда“.

Международният филмов фестивал в Палм спрингс ще се проведе от 2 до 12 януари 2026 г., информират от БТА.

Още: С Леонардо ди Каприо: Ето кой е най-добрият филм според Дженифър Лорънс