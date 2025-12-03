Време е Борисов и Пеевски да се пенсионират: Младите лекари искат оставката на кабинета

„Очакваме за пореден път да бъдем подхлъзнати и да има нови изненади. Искаме оставката на правителството, няма промяна и няма да приключим с оттеглянето на бюджета“. Това заяви Василена Димитрова, студент по медицина и част от Инициативния комитет „Бъдеще в България“ пред bTV. Тя обясни, че хората, които са зад нейната инициатива няма да се успокоят, ако само се прекрои бюджета. Още: ПП-ДБ свика нов протест и обяви: Внасяме вот на недоверие (ВИДЕО)

Искрата е запалена като факла пред централата на ДПС-Ново начало

Снимка: БГНЕС

„Подигравката с нас няма да им простим. Седем месеца им дадохме шанс, търпяхме ги и с отношението на Тошко Йорданов, който ни прати да ходим в чужбина, както и на съзидателното отношение на министъра на здравеопазването Силви Кирилов“, коментира Димитрова. Тя добави, че от последните протести младите лекари нямат диалог с никого.

Още: Без ръст на данъци и осигуровки - властта се огъна под протестите и започна да обещава (ВИДЕО)

Василена Димитрова заяви, че не помни времето преди Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ние искаме промяна, но дори да дойдат отново Борисов и Пеевски, това няма да бъде промяна, смята тя.

„Няма сила на света, която да им изпере имиджа пред нас“, добави Димитрова по адрес на лидера на ГЕРБ и на лидера на ДПС-Ново начало.

Според нея управляващите доста подценяват социалните медии и силата им. И за един ден могат да се организират в социалната мрежа протести, по мнението на Димитрова. Тя добави, че е време на Борисов и Пеевски за пенсия.

„Искрата е запалена, видяхме я в Пловдив, във Варна и в други градове на страната. Запалена е като факла пред централата на ДПС-Ново начало“, категорична бе Василена Димитрова.

Още: Правителството отказа да подаде оставка - даде на заден ход по елементи от бюджета, но се "закрепи" за еврото (ВИДЕО)