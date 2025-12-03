Живот след смъртта: Нова научна теория дава обяснение

Шведски физик предложи радикално нова теория за съзнанието, която може най-накрая да обясни какво се случва след смъртта, пише Daily Mail. Според Мария Стрьом, професор в катедрата по нанотехнологии в университета в Упсала, съзнанието не произхожда от човешкия мозък. Вместо това, твърди тя, съзнанието съществува като фундаментално поле, което е "градивен елемент" на Вселената.

Ако това е вярно, тогава "мистериозни" феномени като телепатия, преживявания близо до смъртта и дори живот след смъртта може най-накрая да бъдат обяснени от науката.

Според теорията на професор Стрьом, съзнанието не изчезва, когато умрем. Вместо това, когато човек умре, неговото съзнание просто се връща на заден план. В интервю за Daily Mail професор Стрьом обясни: "Възможността съзнанието да е фундаментално не е била достатъчно проучена досега. Но това се променя бързо".

Стигаме до момент, в който задаването на по-дълбоки въпроси за съзнанието не е философия в периферията на науката, а научна необходимост.

Какво е съзнанието?

Според по-традиционните теории на квантовата физика, частиците и енергията възникват от вибрации във фундаментално поле, точно както вълните възникват от вибрации във водата. Професор Стрьом счита, че фундаментално поле може да е самото съзнание. Ако е вярно, това би променило радикално нашето разбиране за реалността. Може би най-шокиращото е, че ако тази теория е вярна, разделението на нашите индивидуални съзнания е просто илюзия.

Професор Стрьом обясни следното: "В този модел индивидуалното съзнание се разбира като локално възбуждане или конфигурация в полето на универсалното съзнание като вълна на повърхността на океана. Вълната има временна форма, но водата, през която преминава, не изчезва, когато вълната отшуми". Освен това, според тази теория, съзнанието не свършва с нашата смърт, а просто се връща във фоновото поле.

"Фундаменталната основа на съзнанието не започва и не свършва с тялото, точно както океанът не започва и не свършва с появата на една-единствена вълна", твърди професор Стрьом.

Това означава също, че много явления, отхвърляни като псевдонаука, може да са част от научен модел и "заслужават задълбочен научен повторен анализ", според експерта. Например по време на преживявания близо до смъртта, много хора съобщават за видения на религиозни фигури, изгубени близки или дори предчувствия за бъдещи събития.

"Ако индивидуалното съзнание не се генерира единствено от мозъка, а е проява на по-дълбоко поле, както предполага моят модел, тогава в моменти, когато мозъчната функция е нарушена, е възможен необичаен достъп до това основно поле", казва професор Стрьом.

По подобен начин моделът предполага, че екстрасензорните способности, като телепатията, може не само да са реални, но и да подлежат на научно измерване. Тъй като всяко индивидуално съзнание е част от едно и също поле, информацията може да се предава между точки, привидно разделени от пространство или дори време. Това означава, че хора със специални способности или в променено състояние на съзнанието могат да четат мисли или да виждат далечни събития.

Ако нейната теория е вярна, мозъчните състояния на хора в дълбока медитация или "емоционална хармония" би трябвало да показват признаци на "синхронизация" с мозъчната активност на други хора. Тези признаци би трябвало да се появят при сканиране на мозъка, което ще позволи на учените да проверят дали теорията на професор Стрьом е вярна.

"Текстовете на основните религии, като Библията, Корана и Ведите, често споменават взаимосвързаното съзнание. Авторите са използвали метафоричен език, за да изразят идеите си за природата на реалността", добави експертът.

Ранните квантови физици от своя страна са стигнали до подобни заключения, използвайки научни методи. Сега е моментът съвременната естествена наука сериозно да проучи този въпрос.

Автор: Уилям Хънтър, за Daily Mail

Превод: Ганчо Каменарски