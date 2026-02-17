Любопитно:

Тръмп призова Куба да сключи споразумение със САЩ

17 февруари 2026, 6:04 часа 233 прочитания 0 коментара
Тръмп призова Куба да сключи споразумение със САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Куба е "фалирала страна". Той призова Хавана да сключи споразумение със САЩ, като отхвърли идеята за операция за сваляне на режима, предаде Франс прес, цитирани от БТА. "Куба в момента е фалирала страна", заяви американският лидер пред медиите, на борда на президентския самолет Еър форс уан, по време на пътуване към Вашингтон. Още: Как Тръмп накара Куба да страда

Фалирала страна ли е Куба?

Снимка: Getty images

Още: Рубио: Не принуждаваме никого да се съгласи на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна

В отговор на въпроса дали САЩ могат да свалят кубинското правителство, както направиха в началото на януари, когато нанесоха удар на Венецуела и заловиха президента Николас Мадуро, Доналд Тръмп отговори: "Не мисля, че това ще е необходимо".

Островната държава е изправена пред сериозен недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването в момент, в който Доналд Тръмп засилва американското ембарго над страната, което е в сила от десетилетия. Освен това той оказа натиск върху други държави да спрат да изпращат петрол в Хавана.

"Това е хуманитарна заплаха", призна Тръмп по повод недостига на гориво, засягащ острова.

Още: Тръмп е одобрил израелски удари срещу Иран при определен сценарий

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Куба САЩ
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес