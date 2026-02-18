Лайфстайл:

Джей Ди Ванс предупреди: САЩ имат лостове да спрат Иран по пътя към ядрено оръжие

Джей Ди Ванс предупреди: САЩ имат лостове да спрат Иран по пътя към ядрено оръжие

САЩ се стремят да попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие след новия кръг от преговори, които се състояха в Женева. Тази позиция изрази  американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Президентът Доналд Тръмп има много възможности и редица инструменти, за да гарантира, че Ислямската република няма да разполага с оръжия за масово унищожение", каза Ванс в интервю за телевизия Fox  news.

Американският вицепрезидент обвини Техеран, че проявява интерес и към закупуването на ядрено оръжие и предупреди, че това също ще бъде предотвратено.

Преговори

Иран отхвърля твърденията, че тайно се опитва да разработи ядрени оръжия и посочва, че има право да използва ядрена енергия за мирни цели.

Ванс изрази тази позиция броени часове след преговорите между представители на Вашингтон и Техеран в Женева. Първият кръг от преговорите за намаляване на напрежението между двете държави се състоя по-рано този месец в оманската столица Маскат.

Напрежението между САЩ и Ислямската ескалира, след като през януари Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Иран. През последните седмици в региона бяха разположени американски военни кораби.

Виолета Иванова
