Хилъри Клинтън обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в „прикриване“ на информация, свързана с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. "Пуснете документите. Те бавят нещата", заяви бившият държавен секретар на САЩ пред BBC в Берлин, където присъстваше на годишния Световен форум. Белият дом настоя, че с публикуването на документите е направил "повече за жертвите, отколкото демократите някога са правили".

На въпроса дали Андрю Маунтбатън-Уиндзор трябва да се яви пред комисия в Конгреса, Хилъри Клинтън отговори: "Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи".

Присъствието в документите не е индикация за неправомерно поведение. Андрю винаги е отричал да е извършил нещо неправомерно.

Досиетата "Епстийн"

Милиони нови документи, свързани с Епстийн, бяха оповестени от американското министерство на правосъдието по-рано този месец, след като Конгресът прие закон, изискващ от агенцията да публикува материали, свързани с разследванията на Епстийн.

Министерството на правосъдието (DoJ) заяви, че е публикувало всички файлове, изисквани от Закона за прозрачност на файловете на Епстийн, но законодателите твърдят, че публикуването е недостатъчно. Републиканският представител от Кентъки Томас Маси, който е съавтор на закона, призова DoJ да публикува и вътрешни меморандуми, очертаващи минали решения за това дали да бъдат повдигнати обвинения срещу Епстийн и неговите сътрудници.

Епстийн почина в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше, без възможност за освобождаване под гаранция, съдебния си процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Това се случи повече от десетилетие след осъждането му за склоняване към проституция на непълнолетно лице, за което беше регистриран като сексуален престъпник.

Андрю, бившият принц, е подложен на нарастващ натиск от страна на американски официални лица и семейството на известната му обвинителка Вирджиния Джуфре да свидетелства пред Надзорния комитет за връзките си с Епстийн.

Андрю многократно е отричал да е извършил някакво престъпление и през 2022 г. е постигнал извънсъдебно споразумение с Джуфре, в което не се признава отговорност. Джуфре се самоубива през 2025 г.

Показания от семейство Клинтън

Семейство Клинтън трябва да се яви пред комисията. Бил Клинтън ще се яви на 27 февруари, а Хилари Клинтън – ден по-рано. Планираното гласуване за осъждане на Клинтън за неуважение към Конгреса беше отложено, след като двамата се съгласиха да свидетелстват. Това ще бъде първият случай, в който бивш президент на САЩ свидетелства пред конгресна комисия от 1983 г., когато Джералд Форд направи същото.

Бил Клинтън, който се споменава няколко пъти в досиетата на Епстийн, е познавал Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., но твърди, че е прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.

Нито Бил, нито Хилари Клинтън не са обвинени в престъпление от оцелелите от злоупотребите на Епстийн и двамата отричат да са знаели за сексуалните му престъпления по това време. Семейство Клинтън призоваха изслушването да бъде публично, а не зад затворени врати.

„Ще се явим, но смятаме, че би било по-добре да се проведе публично“, каза Хилари Клинтън.

Председателят на републиканската комисия Джеймс Комер обвини Клинтън в „забавяне“, като заяви, че двамата „са се предали“, когато е настъпил моментът на гласуване за неуважение.

„Искам просто да бъде справедливо. Искам всички да бъдат третирани по един и същи начин. Нямаме какво да крием. Многократно сме призовавали за пълното разкриване на тези файлове. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“, обясни Хилари Клинтън.

Бившият кандидат за президент настоя, че тя и съпругът ѝ са били използвани, за да се отвлече вниманието от Тръмп. „Погледнете този блестящ обект. Ще имаме Клинтън, дори Хилари Клинтън, която никога не е срещала този човек“, посочи тя.

Хилъри Клинтън каза, че е срещала Гилейн Максуел – осъдената съучастничка на Епстийн – „на няколко пъти“.

Името на Тръмп в досиетата

Президентът Тръмп, който е споменат стотици пъти в досиетата „Епстийн“, последователно отрича да е извършил някакво престъпление във връзка с Епстийн, с когото, по негови думи, е прекъснал контактите си преди десетилетия, и не е обвинен в никакви престъпления от жертвите на Епстийн.

Във връзка с обвиненията срещу Тръмп, Министерството на правосъдието заяви по-рано: „Някои документи съдържат неверни и сензационни твърдения срещу Тръмп, които бяха представени на ФБР точно преди изборите през 2020 г. За да бъдем ясни, твърденията са неоснователни и неверни и ако имаха и капка достоверност, със сигурност вече щяха да бъдат използвани като оръжие срещу Тръмп“.

Белият дом каза: „С публикуването на хиляди страници документи, съдействието на искането за призоваване на Комитета за надзор на Камарата на представителите и неотдавнашния призив на президента Тръмп за по-нататъшни разследвания на демократичните приятели на Епстийн, администрацията на Тръмп е направила повече за жертвите, отколкото демократите някога са правили“.