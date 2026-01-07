В САЩ ще правят три пъти повече ракети прехващачи Patriot, готвят се за конфликти на няколко фронта

Американската отбранителна компания Lockheed Martin се ангажира да увеличи производството на ракети прехващачи Patriot до около 2000 годишно. Пентагонът сключи с фирмата 7-годишна сделка, възлагайки ѝ тази задача, защото се подготвя за конфликти на няколко фронта, предава The Wall Street Journal. Военният доставчик съобщи официално на 6 януари, че е постигнал споразумение с Министерството на отбраната за рязко увеличаване на производството на прехващачи Patriot PAC-3 MSE. Този вариант е активно използван от Украйна за защита срещу руските въздушни нападения.

Компанията заяви, че е в добра позиция да постигне целта за тройно увеличаване на производството, след като то нарасна с повече от 60% през последните две години и достави рекордните 620 ракети миналата година.

„Ще има пълна мобилизация на всички елементи и ресурси за производството. Ще въведем нови модерни производствени линии. Ще добавим както хора, така и автоматизация“, заяви главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джим Тайклет.

Акциите на Lockheed затвориха с 2% по-високо при 522,04 долара във вторник.

Споразумението все още се нуждае от финансиране от Конгреса, който не е отпуснал средствата за подкрепа на пълния 7-годишен договор. Щом Пентагонът увеличи искането си за финансиране на боеприпаси в края на миналата година, това предизвика противодействие и от демократи, и от републиканци.

Прехващачите Patriot са боеприпаси, използвани за предотвратяване на въздушни заплахи като балистични ракети, крилати ракети и вражески самолети. Украинските сили разчитат в голяма степен на ПВО системите Patriot ("Пейтриът"), за да защитят градовете си от руските ракети и дронове, което принуди САЩ и европейските им съюзници да преразпределят собствените си противовъздушни сили.

Пентагонът се готви за евентуален конфликт с Китай?

Служители на Пентагона прекараха по-голямата част от миналата година, призовавайки производителите на оръжие да увеличат драстично производството на ракети, за да бъдат по-добре подготвени за евентуален бъдещ конфликт с Китай, съобщи по-рано The Wall Street Journal. Доставчиците на отбранителна техника отговориха с нови инвестиции, но се въздържаха от големи залози без многогодишни правителствени поръчки.

Предложеното увеличение на производството предизвика напрегнати преговори между заместник-министъра на отбраната Стив Файнбърг и шефовете на големите доставчици на оръжие, включително Lockheed, относно това кой ще поеме разходите за необходимите капиталови инвестиции. Миналия месец президентът Тръмп заяви, че иска военните доставчици да харчат повече пари за модернизиране на фабриките.

Lockheed Martin по-рано заяви, че проучва възможности за допълнителни инвестиции в производството на ракети Patriot и очаква да надхвърли обявения си капацитет за следващите няколко години. Военните доставчици наемат нови работници, разширяват производствените си площи и увеличават запасите си от резервни части, защото търсенето продължава да расте.

През септември армията възложи на Lockheed поръчка на стойност почти 10 милиарда долара за производството на близо 2000 PAC-3 MSE между финансовите години 2024 и 2026. Споразумението, обявено във вторник, ще позволи на компанията да произвежда това количество всяка година до края на 2030 г.

