Взрив и изтичане на амоняк в химически завод в Мисисипи (ВИДЕО)

Експлозия в завод за производство на водородни и азотни продукти в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила близките жители да се евакуират, съобщиха властите. Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в социалната платформа "X", че служители на спешните служби от целия щат са мобилизирани заради изтичането на амоняк в завода на CF Industries северно от град Язу. Няма съобщения за смъртни случаи или ранени.

От завода заявиха в изявление, че няма пострадали и "всички служители на място по време на инцидента са били спасени".

Emergency crews alongside several state and local agencies are responding to a reported explosion and ammonia leak tonight at a chemical plant operated by C.F. Industries in Yazoo City, Mississippi. The Mississippi Emergency Management Agency (MEMA) and Mississippi Department of… pic.twitter.com/HXPnYKWcS0 — OSINTdefender (@sentdefender) November 6, 2025

Съоръжението в Язу включва амонячен завод, четири завода за азотна киселина, както и други инсталации. То може да съхранява около 48 000 тона амоняк, въпреки че точното количество в съоръжението, когато е станала експлозията, не е било ясно.

Департаментът по качество на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "X", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".