Домбровскис: Поздравления, България! Станахте по-силни!

Европейският комисар по икономика Валдис Домбровскис поздрави България по повод присъединяването й към еврозоната.

"Поздравления, България! Заедно вървим напред!", написа той в свое приветствие.

"България, поздравления за приемането на еврото! Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата. Той поставя България в сърцето на Европа. България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение. Знаем, че промяната може да бъде трудна. Но този път промени страната ви към по-добро", написа той.

Още: Еврото вместо лева: Как България стигна до еврозоната

"С еврото ставате по-силни"

Според него подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка.

"Например, финансовата ви система стана по-силна. Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти", пише Домбровскис.

Източник: БГНЕС

По негово мнение еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.

Още: Банкоматите вече пускат евро

"Накратко – повече възможности за българите. Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България. Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред", добави той.

Сградата на ЕЦБ беше осветена с "българското влизане" в еврозоната (ВИДЕО)