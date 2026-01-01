Eксплозия с жертви в швейцарски ски курорт

Експлозия в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале, отне живота на няколко души. Взривът е станал в бар в новогодишната нощ, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията.
"Имало е експлозия с неизвестен произход", заяви говорителят на кантоналната полиция Галтан Латион. "Има няколко ранени и няколко загинали", добави той.
Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.— Dwarka Daiya (@daiya_dwarka) January 1, 2026
A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/tm19yk2Jol
Взризът е станал около 01:30 ч. местно време, по време на празненствата за Нова година в бара "Констеласион", който е много популярен сред туристите, предаде БТА.
Снимки, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда и спасителни служби в близост.
"Операцията все още продължава", подчерта говорителят.