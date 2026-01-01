Спорт:

Eксплозия с жертви в швейцарски ски курорт

01 януари 2026, 09:41 часа 431 прочитания 0 коментара
Eксплозия с жертви в швейцарски ски курорт

Експлозия в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале, отне живота на няколко души. Взривът е станал в бар в новогодишната нощ, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията.

"Имало е експлозия с неизвестен произход", заяви говорителят на кантоналната полиция Галтан Латион. "Има няколко ранени и няколко загинали", добави той.

Взризът е станал около 01:30 ч. местно време, по време на празненствата за Нова година в бара "Констеласион", който е много популярен сред туристите, предаде БТА.

Още: Взрив и изтичане на амоняк в химически завод в Мисисипи (ВИДЕО)

Снимки, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда и спасителни служби в близост.

Още: Експлозия на бензиностанция в Германия, има ранени (СНИМКА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Операцията все още продължава", подчерта говорителят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Експлозия Швейцария Кран Монтана
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес