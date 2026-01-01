След еврото: Винетките през 2026 г.

В първия ден на новата 2026 г. изтича валидността на над 7000 годишни винетки, а през януари и февруари - на над 682 000.
Всеки шофьор може да провери валидността на винетката си на сайта на Националното тол управление - www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка". След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура" или от партньорската търговска мрежа. Статусът може да е "активен", "с изтекъл срок" или "неизползван" в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.
Цените не се променят, само се превалутират
През новата 2026 г. цените на винетките няма да се променят, но ще се превалутират в евро. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите.
Източник: БГНЕС
При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.
През 2026 г. цените са:
- Годишна – 49,60 евро (97 лв.)
- Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)
- Месечна – 15,34 евро (30 лв.)
- Седмична – 7,67 евро (15 лв.)
- Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)
- Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.
От 3 февруари 2026 г. ще бъде въведена еднодневната винетка. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.
Важно е при купуването на винетка потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане.
Собственикът на превозното средство носи отговорността за попълване на коректна информация за номера, категорията и периода на валидност на винетката. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.
От февруари ще има еднодневна винетка