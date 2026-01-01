Църковен празник на 2 януари: 3 забрани, които трябва да спазвате, за да имате късмет през цялата година

На 2 януари църквата почита Св. Силвестър, папа Римски и Преп. Серафим Саровски Чудотворец. Тогава се отбелязва и Предпразненство на Богоявление. На този ден се блажи. Ето още какви традиции, обичаи и забрани трябва да се спазват на този църковен празник.

Какъв църковен празник е на 2 януари?

2 януари е празникът на Свети Силвестър в църковния календар. Той е роден в семейство на благочестиви християни в Рим. От ранна възраст е възпитаван в любов към Господа, грижи за бедните и отхвърлените. Дълго време управителят на града се опитвал да убеди Силвестър да се отрече от християнството, но младият мъж отказал. За това бил заловен и измъчван. Той обаче издържал всички мъки, предричайки на владетеля скорошната си смърт.

Заради това деяние Силвестър спечелил още по-голямо уважение. Дори езичници идвали при него за съвет. На 30-годишна възраст той става свещеник, а след това епископ. Именно той покръстил император Константин. Управлявал Римската църква около 20 години и починал през 225 г.

На 2 януари църквата почита и преподобни Серафим Саровски, известен в църковните среди като Прохор Сидорович Машнин. Той е роден през 1754 г. в град Курск, потомък е на уважавано търговско семейство. Баща му се занимавал със строеж на храмове, а майка му възпитавала трите си деца, от които Прохор бил най-малкият. От малък той копнеел за монашеския живот. Серафим имал дара на изцелението - той изцелявал не толкова с кротка дума, колкото с любов и радост. Той предал Богу дух на 15 януари 1833 г. Мощите му се пазят в Троицкия храм на Дивеевския манастир. Св. Серафим Саровски е канонизиран за светец през 1903 г.

Традиции, обичаи и забрани на 2 януари

Има 3 забрани, които трябва да се спазват на този ден - според народните вярвания спазването им ще донесе късмет през новата година. Домакинските задължения не са позволени. Не изхвърляйте боклука от дома си сутрин - това води до загуби и лош късмет. На този ден е забранено да се карате, също така не трябва да псувате или да клюкарствате.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден: ако денят е мразовит ден и петлите са започнали да пеят рано, на сутринта ще има размразяване; ако вечерта на небето се появят облаци, очаквайте промяна във времето; ако през нощта луната е ярка - следващият ден ще бъде ветровит и студен.

На този ден нашите предци са използвали лук за гадаене. Жените са го поръсвали със сол и са го оставяли за една нощ. На сутринта са преброявали колко кръгчета лук са мокри – толкова месеци от годината ще са дъждовни.

