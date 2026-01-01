Тайванският президент на Нова година: Ще защитим суверенитета си

В новогодишното си обръщение тайванският президент Уилям Лай заяви, че островът е решен да защити суверенитета си и да засили отбраната си предвид нарастващата експанзия на Китай, след като Пекин изстреля ракети към острова като част от военни учения.

Лай обяви, че международната общност наблюдава дали тайванският народ притежава решимост да се защити, предаде Ройтерс.

"Като президент, моята позиция винаги е била ясна - да защитавам решително националния суверенитет и да укрепвам националната отбрана", заяви Лай, отбелязвайки, че Китай е насочил вниманието си към новопридобитите бойни способности на Тайван като "хипотетичен противник" в ученията си тази седмица.

Необходимост от увеличаване на разходите за отбрана

Според Лай ситуацията показва необходимост от увеличаване на разходите за отбрана. Той призова опозиционните партии да подкрепят плана му за увеличаване на тези разходи с 40 милиарда долара – предложение, което в момента е блокирано заедно с други въпроси в контролирания от опозицията парламент.

"Дали Китай ще успее да постигне целите си в срок е под въпрос", заяви Лай, попитан за доклад на САЩ, според който Китай се готви да придобие способността да спечели война за Тайван до 2027 г.

Според него предстоящата 2026 г. ще бъде решаваща за Тайван и страната трябва "да се подготви за най-лошото и да се надява на най-доброто".

Готовност за диалог с Китай

"Ние сме готови да започнем контакти и сътрудничество с Китай, основани на равнопоставеност и взаимно уважение, насърчавайки мирна и споделена среда в целия пролив", каза Лай.

Но постави условия - Китай да признае съществуването на Република Китай и да уважава желанието на тайванския народ за демократичен и свободен начин на живот.

Според Китай демократично управлявания Тайван е негова територия и Пекин не изключва използването на сила, за да го постави под китайски контрол. Тайван отхвърля претенциите на КНР.

Източник: Getty Images

Китай отговори на изявлението на Лай с обвинения, че той се опитва да заблуди тайванците и да подведе международното обществено мнение, предаде БТА.

"Изявлението на Уилям Лай е изпълнено с лъжи и безразсъдни твърдения, враждебност и злоба", заяви говорител на китайската служба по тайванските въпроси в коментар, предаден от държавната телевизия.

Китайските учения

Новогодишната реч на Лай идва само 2 дни след китайските учения, наречени "Мисия справедливост 2025". Китай изстреля десетки ракети към Тайван и разположи голям брой военни кораби и самолети в близост до острова в демонстрация на сила, която предизвика загриженост от страна на западните съюзници, включително Европейската комисия и Великобритания.

Тайпе осъди ученията като заплаха за регионалната сигурност и явна провокация.

Късно снощи Пекин обяви, че е приключил ученията, като заяви, че военните му сили ще продължат да укрепват бойна готовност.

В своето новогодишно обръщение пък китайският президент Си Цзинпин повтори утвърдени позиции по отношение на Тайван. Той отправи ново предупреждение към онези, които Пекин счита за сепаратистки сили, че "повторното обединение" на Китай с Тайван не може да бъде спряно.

Заради ученията островът беше принуден да отмени десетки вътрешни търговски полети и да изпрати военни самолети и военни кораби, за да наблюдават китайските сили. Маневрите започнаха 11 дни след като САЩ обявиха рекорден пакет оръжия за Тайван на стойност 11,1 милиарда долара. Според китайската армия ученията са имали за цел да възпрат външна намеса.