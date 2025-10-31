Любопитно:

Експлозия на бензиностанция в Германия, има ранени (СНИМКА)

Няколко души бяха ранени при експлозия на бензиностанция в германския град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи в. "Билд". Двама от пострадалите са в тежко състояние. Противопожарната служба е получила сигнал за взрива в 8:16 часа местно време. На място са изпратени екипи на пожарната и два спасителни хеликоптера.

Говорител на противопожарната служба заяви, че първоначалните данни сочат, че експлозията е станала в хале на сервиз за ремонт на камиони в Северен Рейн-Вестфалия.

Предполага се, че камион цистерна, по който са се извършили ремонтни дейности, се е запалил и впоследствие се е взривил.

Виолета Иванова
