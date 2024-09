За удоволствие: Tийнейджърка подкара влак на метрото в Ню Йорк (СНИМКИ)

Тийнейджърка е подкарала празен влак на метрото в Ню Йорк за кратка разходка, преди да го разбие и да побегне. Тя е арестувана от полицията, предаде Асошиейтед прес.

Издирва се неин спътник от мъжки пол, за когото се смята, че също е бил във влака.

ОЩЕ: В Ню Йорк: Полицаи простреляха в главата случаен минувач

Снимки от видеонаблюдение, публикувани от нюйоркската полиция във вторник, показват едно лице, облечено изцяло в розово, включително розова шапка за душ, и друго със син потник.

2 people, including one wearing a pink shower cap and hotpants, snuck onto an empty train at a New York subway stop then crashed it after a short joy ride, according to police. pic.twitter.com/syxm2R2tfC