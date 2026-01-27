За втори път при Тръмп: САЩ официално се изтеглиха от Парижкото споразумение за климата

САЩ официално се оттеглиха от Парижкото споразумение на 27 януари. Това е вторият път, когато президентът Доналд Тръмп се оттегля от пакта, който ангажира почти 200 държави да ограничат глобалното затопляне до не повече от 2°C, а в идеалния случай 1,5°C, над нивата от прединдустриалния период.

В сравнение с първия си мандат, Тръмп ескалира отстъплението си от глобалното сътрудничество за намаляване на емисиите на парникови газове. Само седмици преди излизането от Парижкото споразумение да влезе в сила, той нареди оттеглянето на САЩ от договора на ООН, който е в основата на международните преговори за климата, както и от над 60 многостранни организации, фокусирани върху околната среда, мира, равенството между половете и демокрацията.

Едно от първите решения на Тръмп

Решението за оттегляне на Съединените щати от Парижкото споразумение за климата бе едно от първите, които Тръмп подписа, след като положи клетва за втори път като президент преди малко повече от година. На 20 януари 2025 г., пред 20 000 свои привърженици в Capital One Hall, Тръмп подписа изпълнителния акт, с който изтегли страната - нещо, което той направи и в началото на първия му мандат през 2017-а година. През 2021-а Джо Байдън пък на свой ред върна САЩ към споразумението.

Още: Тръмп в Белия дом - лоша новина за климата, смятат експерти

„Изтеглянето от Парижкото споразумение ще ни спести един трилион долара“, заяви тогава Тръмп след като положи подписа си под изпълнителния акт под аплодисментите на екзалтираното множество в залата. Той подписа и уведомително писмо, което ще бъде изпратено до ООН, за да бъде известена организацията за решението.

Още: ООН: Борбата срещу глобалното затопляне ще продължи и след Тръмп

Парижкото споразумение е международен договор за борба с изменението на климата, като с него са се ангажирали близо 200 държави. Те са подписали документа в името на целта да поддържат глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий и в идеалния случай под 1,5 градуса. Всяка държава е отговорна за разработването на свой собствен план за спазване на ангажимента.